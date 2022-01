Nada celebrar en el Día de la Educación: exigen reapertura de escuelas

Hidalgo es de los estados del país que no ha reabierto las escuelas, pese a que está en semáforo verde. (Foto: Especial)

PACHUCA.- El hijo de 4 años de edad de Mónica Pérez ya no tiene ganas de conectarse a sus clases y llora durante los homenajes virtuales a la bandera; mientras que la hija de 6 años de Estephany Gómez, siente tristeza por no conocer a sus compañeros de clase.

Mónica y Estephany son madres de familia que exigen la reapertura de escuelas y que consideraron que este Día de la Educación no hay nada que celebrar en Hidalgo porque las clases presenciales no se han reanudado y continúa el paro magisterial que inició hace tres semanas.

Debido a la conmemoración, la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) divulgó una imagen alusiva al 24 de enero, pero los usuarios de redes sociales externaron su inconformidad al igual que las dos cuidadoras.

La publicación se llenó de frases como: "bonita manera de celebrar con las escuelas cerradas"; "la educación es un derecho y aquí no hay clases ni centros educativos abiertos" y "sin clases presenciales ni en línea, qué se puede celebrar".



IMPACTO PSICOLÓGICO

Mónica y Estephany forman parte del movimiento Padres de familia por la Educación Presencial en Hidalgo, creado en noviembre de 2021 para exigir la reapertura de instituciones educativas.

En entrevista con LSR Hidalgo, las cuidadoras coincidieron que el cierre de escuelas y la prolongación de clases en línea no son motivo de celebración debido a la confusión, desesperación y tristeza que sienten sus hijos de 4 y 6 años que cursan el kínder y la primaria.

El hijo de Mónica está confundido porque conoció su escuela por primera vez el 22 de noviembre de 2021, cuando la SEPH decretó el retorno a clases presenciales; sin embargo, el 17 de diciembre iniciaron vacaciones decembrinas y las escuelas cerraron nuevamente.

Desde aquella fecha el menor no asiste a su salón y retomó clases virtuales el 3 de enero, molesto y sin ganas de conectarse otra vez por medio de la pantalla.

Ha sido más complicado, porque mi hijo tuvo la oportunidad de ir presencial en noviembre y ahora que le volví a decir: no mi vida, ya no puedes ir otra vez a la escuela, yo noto que él está confundido, que no tiene ganas de las clases, a veces llora sin razón, son reacciones que expresan su confusión, su hartazgo de estar pegado a una pantalla, lo que más o menos hace con gusto es cuando le ponen actividades de ejercicio, baile, canciones", expresó Mónica Pérez.

Estephany también es madre de familia y su hija de 6 años no conoce su nueva primaria, la escuela Plan de Guadalupe ubicada en la ciudad de Pachuca.



A pesar de que en noviembre se indicó el regreso presencial, esta institución no abrió sus puertas bajo el argumento de no contar con información respecto a la apertura, explicó la madre de familia.

Por eso la hija de Estephany no tiene amigas o compañeros de clase con los que pueda platicar y la socialización no es el único problema, pues sus clases virtuales son breves y duran menos de una hora.

Las clases que ella toma son de aproximadamente 40 minutos, pero si tomamos en cuenta el tiempo en el que se conectan los padres, se apagan los micrófonos, la clase dura 20 o 15 minutos, lo cual es bastante deficiente", indicó Estephany Gómez.

Debido a las afectaciones emocionales y académicas que expusieron, las madres de familia insisten en el regreso presencial. La fecha prevista es el 31 de enero, aunque la Secretaría de Educación de Hidalgo advirtió que sería solo si las circunstancias en materia de salud lo permitían.



Las dos cuidadoras consideraron que dicho anuncio no es claro y que contempla la posibilidad de alargar el cierre de las instituciones.

