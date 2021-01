Murieron 142 indígenas por contraer covid-19 en Hidalgo

PACHUCA.- Durante el año pasado, 869 habitantes de Hidalgo que se reconocen como indígenas se contagiaron de la covid-19 y 142 murieron a causa de esta enfermedad, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

Con base en el análisis epidemiológico del nuevo coronavirus en población indígena, Hidalgo ocupó el sexto lugar a nivel nacional en casos confirmados y el quinto en defunciones.

Respecto a la relación de contagios, la población indígena de Yucatán fue la más afectada del país con 2 mil 349 casos, seguida de capital del país con mil 338, Oaxaca con mil 265, Estado de México con mil 1, San Luis Potosí con 958 e Hidalgo con 869

Hasta el 31 de diciembre del año pasado, en todo el país se habían notificado 13 mil 259 contagios en personas que se reconocen como indígenas. Entre las seis entidades antes mencionadas, acumulan 7 mil 780 casos confirmados, lo cual representa el 58.7 por ciento del total a nivel nacional.

En cuanto a defunciones, Yucatán también fue la entidad más afectada con 306 muertes de personas de este sector población, seguido de Oaxaca con 227, Estado de México con 149, la capital del país con 143 e Hidalgo con 142.

En total, estos cinco estados de la República suman 967 defunciones de las mil 910 registradas a nivel nacional. Lo cual representa el 50.6 por ciento de todas las defunciones reportadas el año pasado en el país.

Las autoridades de salud señalan en el informe dos condiciones que determinan como es que afecta el nuevo coronavirus de una manera desproporcionada a las personas que se reconocen como indígenas frente a la población en general: la falta de acceso efectivo a las unidades de salud (que provoca una atención tardía y limita el acceso a medidas preventivas) y las enfermedades crónico-degenerativas ( 5 de cada 10 presentaban comorbilidades según el informe), junto con la exposición a factores de riesgo, como la exposición al humo por quemar basura o el cocinar con leña.

HIDALGO, SEXTO CON MÁS POBLACIÓN INDÍGENA

En Hidalgo hay 362 mil 629 personas que hablan alguna lengua indígena, lo cual representa el 11.76 por ciento del total de la población hidalguense, que es de 3 millones 82 mil 841 habitantes, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo cual posiciona a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional con la mayor población con esta característica. Solo por debajo de Guerrero (515 mil 487), Yucatán (525 mil 92), Oaxaca (un millón 221 mil 555) y Chiapas (un millón 459 mil 648).

Los 10 municipios hidalguenses con mayor población de habla indígena son Huejutla con 64 mil 555 personas, Ixmiquilpan con 34 mil 500, San Felipe Orizatlán con 20 mil 451, Yahualica con 18 mil 557, Tlanchinol 16 mil 61, Xochiatipan 15 mil 808, Acaxochitlán con 14 mil 328, Huautla con 13 mil 651, Atlapexco con 13 mil 335 y Huehuetla con 10 mil 712.

En total, en estos 10 municipios viven 453 mil 979 personas (hablantes de lengua indígena y no hablantes), de las cuales 103 mil 280 no están afiliados a ningún servicio de salud. Es decir, el 22.74 por ciento dijo no recibir atención médica cuando fue encuestado, cabe señalar que dicho censo fue levantado en el contexto de la pandemia de la covid-19.





