Multa al Pachuca por sobrecupo, el costo de 47 boletos del partido vs Cruz Azul

PACHUCA.- La Secretaría de Salud estatal (SSH) informó que el Club Pachuca será multado por no respetar el aforo permitido en el Estadio Hidalgo para evitar los contagios de la covid-19 entre los asistentes.

Ante el partido que corresponde a la semifinal de ida del Guard1anes 2021 del Pachuca contra Cruz Azul, el estadio tenía permitido ingresar a 12 mil personas, es decir el 40 por ciento de su capacidad de 30 mil espectadores.

Además, ninguno de los asistentes debía ser menor de 12 años y debían respetar la sana distancia, así como el uso de cubrebocas en todo momento.

Dichas medidas se olvidaron tanto para los asistentes como para personal del Hidalgo, ya que las gradas lucieron casi llenas y sin respetar la sana distancia.

Ante la pérdida de la sana distancia, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios estatal (Compriseh) constató el incumplimiento de los acuerdos para evitar la propagación del coronavirus.

Derivado del reporte, las autoridades sanitarias emitieron un apercibimiento al Club Pachuca, el cual también recibirá una sanción económica por parte del ayuntamiento de la capital hidalguense.

La Secretaría de Salud agregó que se pondrá en contacto con la Federación Mexicana de Futbol con el objetivo de que esta se pronuncie y emita una sanción.

Lo anterior fue determinado en una reunión entre autoridades estatales y locales con Grupo Pachuca este jueves, la cual fue dada a conocer por el titular de la SSH, Efraín Benítez, quien advirtió que el Pachuca recibiría medidas disciplinarias.

Aquí hubo un juego no muy limpio y como árbitro sanitario debemos aplicar las medidas disciplinarias correspondientes", aseguró el secretario en entrevista radiofónica, quien también asistió al partido.

Finalmente, la dependencia estatal recordó que, pese a que Hidalgo está en semáforo amarillo a nivel nacional, Pachuca y nueve municipios más se mantienen en alerta roja.

Las medidas de seguridad deben mantenerse ante el riesgo máximo de contagio".

LA MULTA

De acuerdo con el diario deportivo Récord, el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños, informó que impondrá una sanción administrativa de 40 mil pesos. "El veto no nos corresponde. Impondremos sanciones, una multa de 40 mil pesos", señaló.

"Pudimos haber cancelado el partido por la situación. Sin embargo, era un riesgo sacar a toda la gente. Decidimos sólo multar por parte del ayuntamiento", dijo el alcalde en entrevista con W Radio.

El costo del boleto para la afición en general fue de 850 pesos, por lo que la multa representa el valor de tan solo 47 entradas para el duelo de ida ante Cruz Azul.

"Digual forma no se respetaron las medidas de bioseguridad, pudimos observar, cuando llegué al estadio, que había largas filas en los accesos al inmueble sin respetar la sana distancia, en las puertas de acceso no tenían los arcos sanitizantes que son obligatorios, no tenían el gel antibacterial para las personas, no estaban tomando la temperatura los asistentes y no daban toallitas húmedas para estar en todo momento salvaguardando la integridad de la vida de los seres humanos ante esta situación", agregó Baños Rubio.

MULTA



La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que el Pachuca será sancionado por rebasar el aforo permitido en el estadio Hidalgo durante el juego contra Cruz Azul.



Cabe recordar que por el Club Pachuca recibió una multa económica y aviso de veto para el Estadio Hidalgo, por la invasión de siete aficionados al finalizar el partido de ida de los cuartos de final en la recta final del torneo de la Liga MX, ante el América.

DATO

Al corte de este 19 de mayo, Hidalgo sumó 38 mil 702 contagios del virus SARS-CoV-2, de los cuales 30 mil 30 se reportaron como pacientes recuperados y 6 mil 79 perdieron la vida por las complicaciones, informó el Gobierno estatal.

LOS TUZOS SE DISCULPAN POR AFORO

El Club Pachuca aceptó el apercibimiento por parte del gobierno estatal y se disculpó con la Federación Mexicana del Futbol, autoridades y afición por rebasar el aforo permitido para el encuentro con los Cementeros.

Además, dieron a conocer que investigarán las causas que generaron la perdida de la sana distancia.

