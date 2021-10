Mujeres fueron excluidas de presidir comisiones, acusa Lisset Marcelino

La legisladora reclamó que la información fue enviada a las 3:00 am de este día. (Foto: @LissetMarcelinoTovarOficial)

PACHUCA.- Lisset Marcelino Tovar, diputada local de Morena, acusó que la designación de las 30 Comisiones de Estudio de la LXV Legislatura de Hidalgo se hizo con "autoritarismo", replicando "los vicios de antes" y con una presunta "violencia política en razón de género".

Esto lo dijo tras la aprobación de la integración de las comisiones, con 26 votos a favor, uno en contra (el de ella) y una abstención, señalando, al coordinador de la bancada de Morena, Francisco Xavier Berganza Escorza de no sociabilizar esta integración al interior del grupo parlamentario.

No hubo debate al interior de la bancada de Morena, fue totalmente con autoritarismo, puedo decir, con violencia política en razón de género, pues, no es posible que ninguna mujer fuera tomada en cuenta para presidir o ser secretaria de las comisiones que tiene mayor relevancia", expresó en entrevista con medios de comunicación.

Estas comisiones son: Hacienda y Presupuesto, Legislación y Puntos Constitucionales y Seguridad Ciudadana y Justicia, las cuales dijo "son comisiones dictaminadoras", es decir, donde se determinan si una iniciativa avanza o no.



La integración de las referidas comisiones quedó de la siguiente forma:

Hacienda y Presupuesto:

Jesús Osiris Leines Medécigo (Presidente)

José Antonio Hernández Vera (Secretario)

Citlali Jaramillo Ramírez (Secretario)

Elvia Yenet Sierra Vite (Vocal)

María del Carmen Lozano Moreno (Vocal)

José Noé Hernández Bravo (Vocal)

Legislación y Puntos Constitucionales:

Presidente: Roberto Rico Ruíz (Presidente)

Jorge Hernández Araus (Secretario)

Octavio Magaña Soto (Secretario)

María Adeleida Muñoz Jumilla (Vocal)

Luis Ángel tenorio Cruz (Vocal)

Seguridad Ciudadana y Justicia:

Octavio Magaña Soto (Presidente)

Elvia Yanet Sierra Vite (Secretaria)

Juan de Dios Pontigo Loyola (Vocal)

María Adelaida Muñoz Jumilla (Vocal)

Francisco Berganza Escorza (Vocal)

"Como mujeres nos merecemos estar en alguno de esos espacios. Y bueno, no nos convocaron para analizar esta propuesta, a mí me llegó hoy a las 3 de la mañana", dijo la legisladora de Morena a quien le tocó la comisión de Transparencia y Anticorrupción, aunque ella prefería la de Hacienda y Presupuesto.

Marcelino Tovar dijo que hay compañeros de la bancada de Morena que, al igual que ella están inconformes, aunque no quiso decir quiénes son. Agregó que "yo no puedo quedarme callada ante esta falta de respeto, pues no hubo dialogo", indicó.

Previo a las anteriores declaraciones, la legisladora subió a tribuna en asuntos generales para exponer su inconformidad, haciendo señalamientos contra al coordinador del Morena Francisco Xavier Berganza:

Algunas personas no caminaron para recoger las inquietudes y sentimientos de la gente o, desde lejos, creen que la conocen solo por el hecho de sumarse a Morena, pero caen en un error al pretender cambiar la política replicando los vicios de siempre", expresó.

Por su parte, el diputado del PRI Julio Manuel Valera Piedras defendió que la integración de comisiones fue un "ejercicio responsable y comprometido", asegurando que a diferencia de la pasada legislatura "ninguno puede tenerlo todo, pues esa no es la esencia de la vida parlamentaria ni de la democracia".



