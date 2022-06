Muere bebé trillizo en hospital de Hidalgo; familia acusa negligencia

HUEJUTLA DE REYES.- Una mujer de 36 años de edad dio a luz a trillizos en el Hospital Regional de la Huasteca, donde uno de ellos falleció; ahora familiares acusan negligencia médica.

De acuerdo con la información, de los trillizos, uno reportó estado de salud grave situación por la que incluso familiares se trasladaron a la Ciudad de México para conseguir los medicamentos y salvar la vida al pequeño.

Los tres bebés, nacieron el viernes y el sábado falleció uno. La familia denunció que ese día, el personal del hospital solicitó para el tratamiento del infante la compra un medicamento con costo de 12 mil pesos, el cual consiguieron hasta la Ciudad de México.

De las dos cajas requeridas, solo se entregó una, y el hospital se comprometió a conseguir la otra, según relata familia. No obstante, minutos después el director del hospital informaría a la familia que el medicamento no se consiguió agregando: "para que te hago gastar si los bebés no se van a salvar".

Familiares denunciaron la falta de empatía del personal del hospital y falta de compromiso por salvar vidas; por lo que acudirán a las instancias correspondientes para que se lleve a cabo su caso.

Asimismo, hacen un llamado al gobierno de Hidalgo para que se investigue la muerte de uno de los trillizos.

jgp