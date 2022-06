¿Mucha infidelidad en Pachuca? Lizbeth estrena cuarto capítulo de "Infieles"

PACHUCA.- A más de un mes de haber publicado una entrega más del programa digital "Infieles" que la conductora de YouTube Lizbeth Rodríguez grabó en Pachuca en abril, este día lanzó el cuarto capítulo.

Se trata del episodio "Trailero del amor", el cual tiene una duración de 56:39 minutos; la escena abre con una toma aérea de la iglesia San Francisco junto al logotipo y tema musical de la serie que entrevista a parejas sobre su relación.

Tras presentarse, apunta que no han podido abandonar la ciudad pues alega que la infidelidad abunda, "y no vamos a parar, no vamos a descansar hasta salvar a la mayor cantidad de personas de la infidelidad", dice, e invita a ver su episodio.

Luego se traslada a un restaurante ubicado en el centro de la ciudad donde ubica a una pareja y tras explicar su dinámica para revisar sus teléfonos celulares; el primero en proporcionar su equipo es Fredy.

La conductora comienza a interactuar entre las aplicaciones móviles, como mensajería galería y detecta varias conversaciones e imágenes guardadas, pero el varón alega que se trata de clientas por su actividad laboral.

Sin embargo, mientras Lizbeth Rodríguez observa el celular de ella, Claudia, pareja de Fredy, opera su teléfono y se alerta que quizá podría eliminar contenido; pero cuando es su turno de que la youtuber revise ella se niega a participar en la dinámica.

Finalmente accede y la conductora halla mensajes entre alguien de nombre Leo con el apodo de "amor"; en una conversación, parece que dicha persona le hace escenas de celos e incluso Claudia recibe una invitación a comer.

Por dicha situación, Fredy comienza a molestarse y recriminar su relación, pero su pareja le responde molesta y se da un connato de bronca; el varón se aleja y Claudia recrimina a Lizbeth Rodríguez que fuera expuesta. Luego sigue la dinámica en otras zonas.





