Mørrøs básicøs, una banda local de la huasteca hidalguense

Me Adoras es su primer sencillo de la banda y está en disponible las plataformas digitales. (Foto: @morrosbasicosxd)

PACHUCA.- Un grupo de amigos de preparatoria, originarios de Huejutla de Reyes y Huautla, ambos municipios hidalguenses comenzaron un nuevo proyecto musical a finales del 2018, así fue cómo surgió la banda local Mørrøs Básicøs.

Mørrøs Básicøs está conformado por Issac Morales como voz, Daniel Sánchez como voz soporte, Javier Sánchez en el bajo, Reyli Castelán y Gerardo Escobar con la guitarra, así como Alejandro Vera en la batería.

El nombre de la banda es parte de la idea de identificarse con él y escogieron morros porque “es un sinónimo de chavos", explicó la banda en entrevista con LSR Hidalgo; mientras que optaron por el calificativo “básicos”, ya que dijeron ser personas “sin pretensiones”.

El proyecto que inició en 2018, ahora cuenta con una canción en plataformas digitales, la cual se llama Me Adoras; mientras que los temas Sexy Mujer, Como Amigos No, entre otros que no tienen título están en grabación; y actualmente, la banda está trabajando en su primer EP.

La agrupación musical se ha presentado en el Huejutla Rockfest y en un evento cultural que realiza la estación de radio Huejutla UAEH, así como en un festival de motociclistas en Pachuca, al cual fueron invitados y cuando llegaron no estaban dentro del programa, pero la banda Barrio Pobre los respaldó para que interpretarán sus canciones en el escenario contaron en entrevista con LSR Hidalgo.

ME ADORAS

Hasta el momento, Me Adoras es la única canción de la banda que está en disponible en Spotify y otras plataformas digitales, este es el primer sencillo de Mørrøs Básicøs y fue lanzado el 20 de enero del año actual.

La canción fue escrita por Isaac Morales, quien se inspiró en una situación con su novia, ya que con ella quería hacerle saber que “el título y la canción los hacía simplemente para ella”, dijo el autor.

Isaac Morales contó que cuando llevaban tres meses de relación, su novia lo etiquetó en un “meme de amor” en redes sociales y él respondió con sarcasmo que “no la quería”, por lo que ellá le contestó “tú me adoras”.

En ese preciso momento me sentí tan bien que tomé la guitarra y me dije a mí mismo que compondría una canción con ese mismo título haciéndole saber que el título y la canción los hacía simplemente para ella”, relató.

Agregó que en la canción expresa “momentos que quiero pasar con ella en la relación y momentos que estoy pasando con ella”, así como también habla de un amor de jóvenes, como el que están viviendo, ya que “no tenemos que darnos, más que puro cariño, respeto y atención”, mencionó Morales.





emh