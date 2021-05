Morenistas no hacen campaña porque no han cumplido promesas: Pontigo

PACHUCA.- El candidato por el distrito XIII Pachuca, Juan de Dios Pontigo Loyola se reunió con líderes de diferentes sectores de la sociedad civil, para dar a conocer las propuestas con las cuales piensa legislar en la sexagesima quinta legislatura en el Congreso del Estado de Hidalgo.

Estamos a días de terminar con el proselitismo y estamos a punto de consolidar una ventaja que es ya irreversible. Ellos (candidatos de Morena) no están haciendo una campaña, están pagando brigadas con jóvenes de la ciudad capital, que trabajan o estudian en la universidad y están volanteando, así como pagar un perifoneo", señaló.

Juan de Dios Pontigo, explicó que las y los candidatos de la alianza de enfrente, no salen, ya que no pueden presentarse ante la sociedad, porque no saben cómo explicarles el precio tan excesivo del gas, que la gasolina nunca estuvo ni estará a 10 pesos y por qué no se vendió el avión.

Nos quitaron más de 33 programas, entre ellos el Seguro Popular, con lo cual obligaron a cerrar Centros de Salud, donde otorgaban consultas, medicamentos y estudios. Ahora ya tampoco hay guarderías e instancias infantiles; se llevaron los refugios para mujeres violentadas".

Dijo que "gracias a los morenistas, México tiene 12 millones más de pobres y no hay un solo programa que atienda a la clase media". También mencionó que no se tiene ningún apoyo hacia la clase empresarial, que es la que detona el empleo, economía, y hace que circule el dinero en la capital.

Pidió que se investiguen en la página del Banco Mundial, sobre el último crédito que ha pedido el gobierno federal, "con este préstamo estoy hablando de 2 mil 130 millones de dólares que ha pedido, los cual equivalen, en estos meses de gobierno federal, prácticamente a todo lo que pidió el pasado gobierno priista en un sexenio".

Refirió que este recurso fue pedido para la reactivación de créditos post-pandemia, a los cuales ha preguntado en sus diferentes reuniones con las cámaras empresariales: Canacope, Coparmex, Canaco, comerciantes ambulantes, fijos y semifijos; y nadie ha recibido un solo peso de ese crédito.

Les mencionó que se encuentra sumamente indignado por la iniciativa de Morena, de querer tomar el dinero de las Afores de todas y todos los que quieren retirarse de manera digna, "ellos quieren que Bansefi, tome ese dinero y lo lleve sin autorización de nadie, a las obras del presidente, al aeropuerto, al tren y a la refinería".

Por último, la diputada María Luisa Pérez, mencionó que se reconocen los errores del partido en el pasado, pero lo que se ofrece en la actualidad, es la capacidad para enmendar éstos y brindar resultados a la sociedad.

jgp