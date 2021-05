Morena juega con el populismo y clientela electoral: Pontigo

PACHUCA. - Juan de Dios Pontigo Loyola y Citlali Jaramillo Ramírez, candidatos por el distrito XIII y XII Pachuca respectivamente, acompañados por Julio Valera Piedras, presidente Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por secretarios de dicho instituto político, estuvieron reunidos con integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

Pontigo Loyola destacó que el próximo 6 de junio se tendrán dos opciones en la boleta, "la del trabajo, de las luchas, de las causas que le dan vida a los sectores de la sociedad. Y la otra opción; la del populismo, la de la represión de la libertad de expresión, la de la gente que no sabe, que no quiere y no puede.

Mencionó que la entidad es la sexta economía en crecimiento en el país, el segundo lugar en abatimiento a la pobreza, la obra pública no se ha detenido, "de mano de un gran líder frente al ejecutivo. Estas y otras causas más, nos dan pie para salir a pedir el voto para que participe la gente".

Tenemos que recordarle a la sociedad el precio del gas, que la gasolina nunca estuvo ni estará a diez pesos, que el ejército nunca salió de las calles, que no se acabó la corrupción. Y como Citlali Jaramillo, Benjamín Rico y su servidor hemos dicho, el primer acto de corrupción es aspirar a un encargo público, para el que no se está preparado".

Refirió que hay más de 2 mil 130 millones de dólares en créditos para la reactivación económica postcovid, y nadie se ha visto beneficiado, "ya estuve en Coparmex, Canaco, Canacope, con los líderes de los mercados, con los comerciantes formales e informales y nadie ha recibido un peso de ese dinero".

Destacó que Morena juega con el populismo, ya que tiene una clientela electoral "que con desprecio llama pobres y que al día de hoy ha generado más de 12 millones de personas con carencias, por sus decisiones improvisadas. Somos el cuarto lugar por Covid a nivel mundial, por la falta de conocimiento y compromiso de los morenistas".

En su intervención, Julio Valera Piedras mencionó que en la actualidad no hay ninguna política pública que vaya dirigida a la clase media, la cual ha sido la más afectada.

Mencionó que la pandemia del covid-19 ha hecho que los países hayan cambiado sus políticas, para que la gente no se vaya a la pobreza.

"México no lo ha hecho así, no se le ha movido nada a la política económica de este país, es por eso que necesitamos los Congresos, para poder cambiar las políticas y poder defender a la esencia de nuestro partido, a la clase trabajadora, es por eso que vamos con diputados, que vayan a defender los recursos que vayan con la clase media, es por ello que se va con Juan de Dios y Citlali".





