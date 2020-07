Monja da positivo a covid-19; cierran parroquia en El Cardonal

CARDONAL.- Mediante redes sociales, el párroco Gerardo, encargado de la parroquia de la Purísima Concepción informó que una monja de su comunidad religiosa dio positivos a covid-19, por lo que se suspenden las actividades presenciales de dicho templo.

El párroco dio a conocer que la ´hermana Martha´ es quien resultó contagiada de coronavirus, por lo que se encuentra en aislamiento domiciliario y ella está "evolucionando de manera satisfactoria ante la enfermedad", dijo Gerardo.

El religioso también mencionó que el 'padre Adrián', así como la ´madre Soco´, la ´hermana Cristi´ y él no han presentado síntomas de la enfermedad, pero se encuentran en cuarentena desde este domingo ya que estuvieron en contacto con la paciente.

Por lo anterior, las actividades presenciales que ya se habían reanudado en el templo católico quedan pospuestas hasta nuevo aviso, esto para evitar los contagios de covid-19; sin embargo, agregó que atenderán a través de medios digitales, como lo son las redes sociales.

No vamos a atender ninguna necesidad pastoral con la presencia de algunos de nosotros", explicó.

El párroco también mencionó que "tener esta enfermedad no es un pecado y no es delito" hay que resguardar a las personas contagiadas, pero no hay que descartarlas.

Asimismo, exhortó a la población para que sigan las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.





emh