"Mínimo me robaron 10 litros"; las gasolineras con más denuncias en Pachuca

PACHUCA.- En la zona metropolitana de Hidalgo hay al menos 52 gasolineras que en los últimos dos años y medio fueron denunciadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por no despachar litros completos.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Profeco proporcionados a través de una solicitud de información, del 1 de enero de 2019 al 15 de agosto de 2021, usuarios presentaron 156 denuncias que involucran a 52 establecimientos ubicados en Pachuca y Mineral de la Reforma.

Las denuncias fueron interpuestas y atendidas mediante visitas de verificación por la Profeco, mientras que no despachar "litros de a litro", fue la queja que externaron los consumidores contra las estaciones de gasolina.

¿DÓNDE SE UBICAN LAS GASOLINERAS DENUNCIADAS?

La gasolinera ubicada sobre el bulevar Revolución número 302 de la colonia Exhacienda de Coscotitlán, antes de llegar a Los Jales, recibió 11 señalamientos por dar litros incompletos, por lo que fue la más denunciada en la metrópoli, de acuerdo con las estadísticas de la Profeco.

Al respecto, usuarios han escrito comentarios de descontento y sobre su experiencia al acudir a dicha estación, opiniones que fueron publicadas en las reseñas de ubicación que muestran los mapas de Google.

Fui a esta gasolinería a las 5: 20 am y fui estafado, trayendo medio tanque en un Chevy de 40 litros le entraron 35 litros y el despachador solo me dijo que no tenía tikets de venta y que si quería esperara a que llegara el encargado. Finalmente tuve que irme, pero mínimo me robaron diez litros. Nunca más voy a volver a ir aquí".

En otros mensajes también pidieron a la población reportar anomalías en dicha gasolinera, mientras que algunos usuarios consideraron que en este establecimiento si otorgan "litros de a litro".

"Me robaron como 4 litros, cargué 40 litros y no se llenó mi tanque, su capacidad es de 43 litros. Soy cliente de esa estación, desafortunadamente me despacharon en la primera bomba lado izquierdo. Tomen precauciones y si les pasa algo similar repórtenlo ante las autoridades correspondientes".

La estación del bulevar Ramón G. Bonfil número 4171 que se encuentra a un costado de la glorieta de Real de la Plata, acumuló 10 denuncias en la Procuraduría Federal del Consumidor.

"Me parece que no están despachando litros completos", "no son litros de a litro para que no se dejen engañar por sus precios" y "muy lamentable que sigan despachando con bombas que no cumplen la norma de Profeco", fueron algunos comentarios de los consumidores sobre el establecimiento.

Al igual que esta gasolinera, las ubicadas en boulevard Luis Donaldo Colosio a la altura de Bosques del Peñar y una más que se encuentra antes de llegar a las instalaciones de la Guardia Nacional, también fueron evidenciadas en 10 ocasiones cada una.

Mientras que 32 de las 52 de listado recibieron de 2 a 8 denuncias y 16 estaciones restantes únicamente una.

A continuación, se muestra el listado con la ubicación y número de señalamientos por cada gasolinera de la metrópoli que también pueden ser encontradas a través del mapa interactivo.

(Ubica en el mapa las gasolineras con más denuncias ante Profeco).

DATO

Del 1 de enero de 2019 al 15 de agosto de 2021 la Profeco atendió 700 denuncias contra estaciones de servicio ubicadas en Hidalgo, incluyendo las de la zona metropolitana ya enunciadas.

Los datos de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles derivaron de denuncias presentadas y atendidas mediante visitas de verificación.

Dicha Dirección de la Profeco coordina la atención de las denuncias efectuadas contra los proveedores de bienes y servicios en materia de combustóleos líquidos como gasolina y diésel.

Las denuncias deben reunir las características previstas en el artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor como: nombre, razón social de la estación de servicio o en su caso datos para la ubicación como domicilio, calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad.





