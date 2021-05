México, colapsado por discurso de odio y mentiras: Julio Valera

PACHUCA.- El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Julio Valera Piedras señaló que el país se encuentra colapsado por un discurso lleno de odio y de mentiras; sin embargo, dijo, que esto ya no le alcanza "a los del otro lado", pues el contexto social es muy diferente al que quieren hacer ver.

"Nadie me puede negar que los derechos de las mujeres han sido pisoteados, a los jóvenes también les han quitados sus sueños y derechos. Nos mintieron en todo lo que dijeron, hoy no hay nada que nos pueda decir que el país está mejor, hoy no hay nadie de ustedes que pueda decir lo contrario".

A las mujeres les han quitado todo, les quitaron Prospera, un programa que beneficiaba a 7 millones de familias, traducido en 30 millones de personas; beneficiaba al sector que sostiene a México, en lo moral, en su fuerza, pero además al sector que sostiene al PRI, a las mujeres, porque el PRI es lo que es por sus mujeres", agregó.

Lee más en LSR Hidalgo: Impugna Partido Verde anulación a candidatura en Huichapan

Durante una gira de trabajo que sostuvo en los municipios de Metepec y Tepeapulco, Valera Piedras señaló que actualmente el organismo político que encabeza pelea por dos principios: igualdad de derechos e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, "así es como actúa un partido y ese es el México que necesitamos".

En compañía de la secretaria general del PRI Paola Domínguez Olmedo, Julio Valera acudió con Benita Manilla Martínez, candidata por el Distrito IV federal Tulancingo; Héctor Meneses Arrieta, aspirante por el Distrito VII federal Tepeapulco; Sara Hernández Islas por el Distrito XVIII local Tepeapulco y Miguel Martínez Gómez "El Oso", candidato por el Distrito IX Metepec.

El dirigente del PRI Hidalgo subrayó que los partidos que componen las coaliciones Va por Hidalgo y Va por México apuestan por un país "en el que todas y todos caben, con los mismos derechos y oportunidades", a diferencia, acortó, de sus opositores, que solo han apostado por la división.

Nos quieren dividir entre buenos y malos, nunca un partido ha apostado a la división de los mexicanos", advirtió.













emh