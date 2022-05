Menchaca aumenta ventaja en preferencias electorales: encuesta Parametría

PACHUCA.– Resultados de una encuesta de Parametría, solicitada y divulgada este día por el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), revelan que Julio Menchaca, de la candidatura común Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, PT y Nueva Alianza, aventaja las preferencias electorales con el 53 por ciento a favor.

Lo anterior significa un aumento de 3 puntos respecto a la encuesta previa de marzo, que mostraba un 50 por ciento.

Las estadísticas presentadas en conferencia de prensa muestran que, ante la pregunta por quién votaría si el día de hoy fueran las elecciones para gobernador, la aspirante Alma Carolina Viggiano Austria, abanderada Va por Hidalgo (PRI, PAN y PRD) obtuvo el 22 por ciento, mismo porcentaje que en los primeros resultados.

El listado lo continúa Francisco Xavier Berganza, de Movimiento Ciudadano (MC), quien aumentó de 4 a 5 por ciento, mientras que José Luis Lima, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), disminuyó de 3 a 2.

El 8 por ciento de los encuestados restantes refirieron que no votarían por ninguno; 6 por ciento, no sabía a quién elegir; 3 por ciento no respondió y el 1 por ciento indicó que anularía su voto.

"Tengo la impresión que es muy difícil que los candidatos que van en segundo, tercero o cuarto lugar pudieran remontar, tiene que ver más con la imagen de los propios candidatos", indicó , Francisco Abundis Luna, director asociado de Parametría.

Los datos de la segunda encuesta se compilaron a partir de mil entrevistas cara a cara aplicadas del 5 al 8 de mayo a personas de 18 años en adelante con credencial de elector vigente y residentes en Hidalgo.

DESCONOCEN 31% QUE HABRÁ ELECCIONES

De acuerdo con la medición, el 31 por ciento de hidalguenses desconoce que el 5 de junio habrá votaciones y 29 por ciento no sabe la fecha exacta de los comicios, esto a tres semanas de la elección.

Los datos muestran que 27 por ciento de los encuestados sabe que el 5 de junio es la elección para elegir nuevo gobernador o gobernadora.

Un 27 por ciento más dijo que serían en el sexto mes de la anualidad en curso, sin especificar día, mientras que 2 por ciento solo refirió que el año 2022.

El 31 por ciento dijo no saber nada respecto a la elección y el 13 por ciento restante fue clasificado por Parametría como "otras" respuestas.

En ese contexto, Abundis Luna explicó que hay un aumento de personas que conocen que habrá elecciones y acotó que las variables antes enunciadas son un antecedente de la posible participación en las urnas.

"Veremos en las próximas semanas cuánto más se entera la gente, si llega el domingo 5 de junio y no saben ni siquiera del proceso, es muy difícil que esté motivada para ir a votar".





