"Megaweb no tenía experiencia y la contrataron para el PREP": Ballesteros

PACHUCA.- Francisco Martínez Ballesteros, uno de los dos consejeros destituidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) por las fallas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020, señaló que existen dos indagaciones en el Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Hidalgo (IEEH) y la procuraduría no los ha concluido, para deslindar responsabilidades.

En ejercicio de su derecho de réplica, el exfuncionario sostuvo que la determinación del INE hace parecer que como presidente de la Comisión Especial del PREP, en ese periodo, participó en todos los pasos para la contratación de la empresa Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputo S. A. de C. V. lo cual no ocurrió.

Definitivamente creo que sí se pueden establecer responsabilidades y creo que se tienen que hacer, por eso mi exigencia de investigación completa, que hasta el momento no se ha hecho. Si bien es cierto una parte fundamental es de la empresa, nosotros tendríamos que precisar todo, desde quién seleccionó a esa empresa, porque es una empresa que se hace una adjudicación, es una empresa que no tenía experiencia, entonces desde ahí tenemos un problema".

Ballesteros difiere de la determinación del INE de removerlo del cargo porque, en su opinión, hizo todo lo que estuvo a su alcance desde que se presentaron las primeras inconsistencias por parte de la firma, esto incluye la solicitud de inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas ante el Órgano Interno de Control del IEEH el 17 de octubre, un día antes de los comicios de ayuntamientos, secundado por los consejeros Miriam Saray Pacheco Martínez, Christian Uziel García Reyes y Augusto Hernández Abogado, quien ya concluyó su encargo.

También la solicitud en ese mes a la Dirección Ejecutiva Jurídica del IEEH –entonces a cargo de Guillermo Corrales Galván– para interponer una denuncia penal, que finalmente fue abierta en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) en febrero, con número 12-2021-00784, informó.

A estos se sumaron requerimientos en sesiones públicas del Consejo General para conocer el avance de las indagaciones sobre el procedimiento.

LAS FALLAS

Según el abogado, la empresa "aprovechó" el contexto de pandemia para "no dar la cara", ya que por la naturaleza técnica del trabajo se permitía que este no se desarrollara necesariamente en las instalaciones del instituto.

Al final no tuvo las competencias, las capacidades, la experiencia y el expertis para sacar adelante los trabajos. A partir de ese momento empecé a requerirle, y así lo comuniqué a mis compañeras de la comisión. Hay unas constancias que dan cuenta de ello, aparece como reporto y menciono, hay videos en los cuales se da cuenta cómo yo intervengo para pedir el cumplimiento de los trabajos".

La empresa informó mediante un comunicado oficial que terminaría los trabajos antes del primero de los tres simulacros, programado para el 27 de septiembre. En este, Megaweb argumentó que la falla se debió a la falta de capacidad de un servidor. El INE, por su parte, requirió que realizara los ajustes necesarios, con lo que comienza un desfase para el cumplimiento en la implementación del PREP, a tres semanas de la elección, explicó.

Los propios informes de INE daban cuenta desde el acompañamiento que siempre tuvieron, de manera muy responsable, pero no era posible sustituir lo que era una cuestión técnica, que en cada uno de los modelos que se diseñan tiene características muy específicas, muy diferentes".

Según Ballesteros, el proceso para reemplazar a la empresa no es sencillo porque estas no revelan los procedimientos que utilizan para la ejecución de plataformas como el PREP, ya que forman parte de su "secreto profesional o industrial".

INE dijo también: ´la verdad es que yo no lo tomaría en este momento porque sería un riesgo para mí´, así lo citó el titular de la Unicom (Unidad Técnica de Servicios de Informática), entonces todo dependía de esa empresa. Nosotros valoramos con el equipo técnico del instituto poder relevar a la empresa y la opinión técnica fue no, que no nos alcanzarían las tres semanas que faltaban para relevarla. El único ente que podía realizar el trabajo porque sabe cómo lo diseñó es la propia empresa, nos quedamos en manos de ella".

–¿Por qué se excluyó a los representantes de partidos políticos, dice INE?

"No se excluyó, lo que sucedió fue esto: íbamos teniendo la secuencia de cómo se completaba el trabajo, sí platicamos que era no procedente invitarlos hasta que no viéramos que la empresa hubiera cumplido el cien por ciento. Cuando tuvimos visos de que ya tenía el 95 por ciento, es que ya los citamos a un par de simulacros, debo decir que en estos todavía hubo defectos que la empresa no alcanzó a superar, los involucramos en ese momento. Esta situación es suigéneris, pero está prevista en la norma esa posibilidad de esa forma como lo hicimos".

El exconsejero manifestó que el programa sustituto del PREP, Preliminares Hidalgo 2020, era una versión más sencilla con "algunos fallos", pero que cumplió con proporcionar la información de las actas digitalizadas que daban cuenta de cada una de las 3 mil 899 casillas.

Aunque la principal responsable es la empresa, insistió en la necesidad de hacer un "recorrido completo" desde la contratación para deslindar las responsabilidades.





sjl