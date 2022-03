Megaweb falló en 6 simulacros del PREP; reglamento del INE permite 3

Según INE, la responsabilidad no se atribuye sólo a la empresa sino al IEEH por falta de supervisión. (Foto: Collage)

PACHUCA.- En la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020 la empresa Megaweb falló en un total de seis simulacros, no sólo en los tres establecidos en el reglamento, por inconsistencia entre actas capturadas y publicadas, errores en datos municipales, además del riesgo de intervención a servidores, según el acuerdo INE/CG49/2022.

El artículo 39 de os Lineamientos del PREP emitidos por el INE establece que la autoridad electoral deberá llevar a cabo como mínimo tres simulacros durante los treinta días previos a la jornada electoral. La calendarización del IEEH estableció tres fechas, pero dispuso de tres adicionales por las fallas, ninguno fue exitoso.

Desde 1994 se implementan en México este tipo de plataformas en las elecciones para que la ciudadanía disponga de resultados electorales oportunos, en un formato de fácil comprensión. Aunque tienen el carácter de no definitivos, pues deben confirmarse en las sesiones de cómputos, disponer de la información se considera un signo de "fortaleza" del sistema electoral, señaló el organismo comicial en el acuerdo INE/CG49/2022, el cual justifica la remoción de dos consejeros por las fallas.

El contrato entre el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento, Renta y Venta de Equipos de Cómputo, Consumibles y Equipo de Oficina SA de CV contemplaba la ejecución segura del Sistema Informático PREP –con desarrollo de código fuente, interfaces, etc.– y una Aplicación Móvil que permitiera la digitalización de las actas de escrutinio destinadas al PREP.

El proveedor se comprometió a entregar informes con los avances y evidencias del funcionamiento, apoyar al órgano estatal durante los simulacros y en la implementación del "Plan de Seguridad y Continuidad" ante contingencias, realizar los ajustes sugeridos por el IEEH, coadyuvar en la capacitación del personal técnico y monitorear la operación del PREP el día de las elecciones para atender las incidencias.

Tres simulacros fueron programados, como establecen los lineamientos, pero debido a que no fueron exitosos el ente electoral de Hidalgo utilizó tres días más para las pruebas.

El INE informó que en el primer simulacro, del 27 de septiembre de 2020, no se capturaron todas las actas, no existió sitio de consulta de los resultados ni base de datos. El IEEH justificó que Megaweb utilizó un servidor "de prueba", cuya capacidad se excedió.

El 4 de octubre se repitió la falta, además de registrarse insuficiencia de personal y equipo para capturar las actas, menciona el acuerdo; incluso, algunos empleados refirieron que no habían recibido claves de acceso, derivado de una sustitución de la plantilla laboral.

Para "reponer" las fallas del 27 de septiembre, el IEEH realizó un ejercicio el 7 de octubre, pero nuevamente los datos procesados no se reflejaban en el sitio de publicación y no fue posible consultar las actas digitalizadas. El ritmo de captura disminuyó y esto aumentó el tiempo de operación.

La autoridad local realizó el cuarto simulacro el 11 de octubre, en el cual la información pudo ser visible hasta el corte final.

Nuevamente hubo errores el día 14, pues la base de datos al inicio de la actividad no podía descargarse, cuando se logró, no fue consistente con la presentada en el sitio web. Se visualizaba de manera parcial la imagen del acta y la sección casilla.

Continuaron las irregularidades el 16, ya que los datos de las actas capturadas no correspondían con la publicación. Se identificaron en apartado total 85 municipios, pese a que Hidalgo cuenta con 84. También hubo errores en la numeración de las demarcaciones y de los votos.

Los íconos de los partidos no cargaron, por lo que la ciudadanía no podría identificar a quien correspondían las cifras. No se generaba el archivo PDF a partir de las actas de urna electrónica.

Se identificó que en algunas actas digitalizadas la información era "ilegible". Otras eran clasificadas de esta forma, pero al momento de descargar el documento en el sitio eran legibles, lo que restó certeza al programa.

CONTRATACIÓN Y SANCIÓN

El 18 de mayo de 2020 se llevó a cabo la novena sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, que presidía Guillermina Vázquez Benítez, extitular del órgano comicial, para aprobar que la contratación de los servicios se efectuara mediante la figura de adjudicación directa, con el argumento de que el financiamiento no se depositó en tiempo para emitir una licitación.

Ese mismo día fue suscrito el convenio por Fausto Olvera Trejo, director de Administración del IEEH, y Marco Antonio Domínguez López, representante legal de la empresa.

En los alegados registrados por el INE para sustanciar el procedimiento, la exconsejera señaló que Megaweb acreditó ante el instituto contar con trayectoria "suficiente", por lo que la decisión de solicitar sus servicios contaba con "bases sólidas".

El INE refiere que los recursos para el procedimiento, estimados en el convenio en 6 millones 93 mil 874.40 pesos con IVA incluido, fueron otorgados desde el 18 de marzo por el gobierno del estado.

Por las fallas, el IEEH no pagó 3 millones 191 mil 549.76 pesos a la empresa. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) menciona dos montos por finiquitar en el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2020: uno por 2 millones 437 mil 549.76 pesos y otro saldo de 754 mil pesos correspondientes a recursos estatales del ramo 03 electoral, que se encontraban en espera de la resolución de una demanda informada al Órgano Interno de Control.

Según los datos del Registro Público del Comercio, Megaweb fue inscrita como sociedad mercantil por Leticia García García y Rebeca Luis Bautista, pero la segunda dejó de ser socia el 24 de agosto de 2016 y en su lugar ingresó Analí Manuela Acuña Ochoa. Esta última dejó de participar en la empresa el 26 de noviembre de 2019.

El 23 de diciembre de ese año Domínguez fue designado como administrador único y representante legal. Cuando se contrató su ubicación estaba en Heroico Colegio Militar 316-A Local 1 colonia Reforma, Oaxaca, Oaxaca de Juárez.

PROGRAMACIÓN INSEGURA

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM fungió como ente auditor. Su informe final advirtió de la "ausencia de buenas prácticas de programación segura", ya que el aplicativo web carecía de certificado digital, con lo que era posible acceder sin proveer credencial de usuario. Esto se repitió con la app móvil, menciona el acuerdo.

Identificó riesgo de "ataque automatizado", ya que en el proceso de revisión fue posible acceder a carpetas y su contenido. Señaló que el protocolo era inseguro, debido a múltiples vulnerabilidades, y recomendó la "refactorización completa" de ambas plataformas.

EL INE no avaló el programa y ordenó su no utilización; sin embargo, el Consejo General del IEEH ordenó la implementación de un sitio "más sencillo", a partir de los módulos del PREP elaborados por Megaweb, con lo que se puso en marcha la plataforma Preliminares Hidalgo 2020 para reflejar los resultados de los comicios de ayuntamientos, celebrados el 18 de octubre de ese año.

OMISIONES NO SÓLO DE EMPRESA: INE

Las elecciones de alcaldes de Hidalgo y de diputados locales en Coahuila estaban previstas para el 7 de junio de 2020, pero la pandemia obligó al INE a anunciar en abril la suspensión del proceso electoral. El 30 de julio el INE reanudó las actividades y estableció el 18 de octubre como fecha para las votaciones.

El contrato entre Megaweb y el IEEH, suscrito en mayo, establecía como fecha tentativa de elecciones el 9 de agosto, así como la realización de simulacros 19 y 26 de julio y 2 de agosto, pues todavía no se determinaba cuándo se celebrarían los comicios.

Según INE, la responsabilidad no se atribuye sólo a la empresa porque hubo desfases en el calendario para la implementación del PREP, falta de vigilancia en su operación, además de que no es posible constatar que el sistema informático utilizado en la plataforma Preliminares Hidalgo 2020 tuviera las condiciones técnicas que garantizaran la adecuada publicidad de los datos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinará si confirma la remoción de los dos consejeros o la revoca.





