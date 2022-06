Médico del ISSSTE Huejutla anuncia huelga de hambre; pide destitución de directora

HUEJUTLA DE REYES.- Eduardo Juárez Machuca, médico del ISSSTE Huejutla, dio a conocer a través de un comunicado que el próximo domingo 3 de julio a las 7 de la tarde iniciará una huelga de hambre por distintas anomalías cometidas por la directora de la clínica, Violeta García López.

En el comunicado pide al pueblo de Huejutla y la región huasteca el apoyo; así como a todos los pacientes derechohabientes y compañeros de trabajo del ISSSTE Huejutla.

Explicó la huelga de hambre es para pedir la destitución de la doctora Violeta García López, debido a que los trabajadores y los derechohabientes "vivimos una situación insostenible", y mencionó que como directora ha corrido a varios trabajadores sin una causa plena justificada.

La doctora desde su llegada a la dirección se ha conducido bajo un sistema dictatorial y el ambiente es muy tenso", señala Juárez Machuca.

Explicó que la doctora nunca se ha caracterizado "por ser la mejor empleada, siempre con un mal carácter y hasta grosera con los pacientes (...), por causa de ella, han renunciado varios médicos especialistas, existe ausentismo laboral y permisos con goce y sin goce de sueldo".

Detalló que los trabajadores le tienen miedo, debido a que es una "persona malévola y vengativa".

Juárez Machuca dijo que "no es posible que, a mis 34 años de servicio para el ISSSTE, yo tenga que estarla soportando, a mí me acusó de estar operando en fin de semana cesáreas sin justificación y eso me duele, porque en lugar de felicitarme por sacar el trabajo que a veces entre semana no realizaron, me cuestiona y pone en duda mi capacidad como ginecólogo".

Lee también en LSR Hidalgo: Reportan cadáver en taller de hojaletería en Pachuca; el tercero de la semana

Señaló las autoridades están enteradas de la situación; sin embargo, no ha recibido respuesta alguna.

Acusó que la doctora le ha estado robando a la Federación, porque lleva más de 10 años cobrando como anestesióloga sin dar procedimiento anestésico.

Según refiere, la directora argumenta que tiene una lesión en la mano, pero no presenta un dictamen médico que lo sustente.

Por esto mismo, pido a toda esa gente que me conoce: Pacientes, amigos y familia, a que este domingo 3 de Julio a las 7 de la tarde me acompañen para dar inicio a una huelga de hambre que iniciaré y que no pararé hasta que sea destituida esta señora, no importando si con ello arriesgo mi salud", finalizó el galeno.

jgp