"Me pedían 250 mil pesos por los papeles del terreno", denuncia ejidataria

SAN AGUSTÍN TLAXIACA.- "Yo he estado meneando para que me dieran mis papeles y cuando estuvo el comisariado Adolfo me pedía hasta 250 mil pesos para que me los entregara", dijo una de las ciudadanas que participaron en un encuentro entre ejidatarios y autoridades del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuradora Agraria.

Pese a que el área no fue entregada por la asamblea del ejido en cuestión, pues carece de competencia, y pertenece a San Agustín Tlaxiaca, la autoridad ejidal advirtió que sus documentos se quedarían en la comisaría si no se proporcionaba ese dinero, externó.

Todavía hasta me amenazó, me dijo que iba a traer gente de Pachuca para que me desalojara de mi casa, y le dije que con mucho gusto, que aquí lo esperaba".

Posteriormente, a la salida del comisariado Rubén, la asamblea del ejido intentó nuevamente poner un precio de 150 pesos el metro cuadrado, pese a que no es una de sus atribuciones, afirmó la quejosa.

Este es uno de los casos escuchados por las autoridades, quienes convocaron a los ejidatarios a permitir la revisión de sus tierras para determinar su geolocalización y la vía jurídica para que además de la posesión, sean propietarios de los espacios.

EN DOS ZONAS 54 EJIDATARIOS CON PROBLEMAS

Cecilio Cortez Cortez y Diego López Hernández, comisariados ejidales de San Juan Solís y Tornacuxtla, refirieron un total de 54 quejas por problemas de certeza de la tierra.

El primero comenzó funciones en octubre del año pasado y representa a 321 ejidatarios. Contabiliza 24 personas que han externado problemas por la falta de regularización, luego de que los posesionarios originales fallecieron hace más de 20 años.

El segundo, con un año en el cargo, representa a 357 ejidatarios, de los cuales 30 señalaron dificultades.

Refiere que en muchos casos las personas venden los predios sin informar al comisariado para iniciar el trámite correspondiente, sino que acuden cuando tiene problemas o no les pagaron.

Según Marco Antonio Olvera, uno de los convocantes, en Tlaxiaca cerca de 850 predios son clasificados como ejidos.

¿QUE ES UN EJIDO?

Un ejido es un poblado de ciertas hectáreas, que fueron delimitados por brigadas de topógrafos. La Ley Agraria establece que una parte sea considerada de uso común, otra de parcelas para el cultivo y una más para el asentamiento humano, explicó Israel Galicia Martínez, representante en Hidalgo del RAN.

Para tomar decisiones sobre el uso común, se tiene que ventilar en la asamblea, integrada por los ejidatarios que estén empadronados en el Registro Agrario Nacional", señaló.

Existe una medición de acuerdo a las posesiones de la gente, al igual que de la tierra de uso común, pero los certificados parcelarios y los títulos de propiedad se emiten de acuerdo con la situación legal real de cada zona.

Necesitamos que nos digan dónde están ubicados para mostrar el camino legal a seguir. El uso común siempre se resuelve en asamblea".

(Fotos: Oliver García)

SERVICIOS

Una de las ventajas de la regularización es disponer de los predios y que las otras dos autoridades, el gobierno estatal y el municipio, puedan brindar servicios básicos como drenaje, luz o pavimentación, externó Andrés Velázquez Vázquez, delegado de la Procuraduría Agraria.

No podemos violentar la ley, no podemos decir que yo supongo o yo creo. Si tenemos una casa lo que deseamos es heredará a nuestros hijos, pro si no tenemos un documento no vamos a poder heredarla".

Olvera, quien planteó el asunto en la mañanera el 23 de mayo, explicó que esta es una oportunidad para depurar el padrón de personas fallecidas o personas mayores que ya no oyen o ven bien y que sus familiares, jóvenes, hijos, puedan hacerse cargo de la propiedad.

De inicio, antes de analizar la situación legal de cada predio, se levantará un padrón a cargo de la firma Sánchez Juárez Tello de Meneses Feria, sin costo.





