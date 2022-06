"Me han dicho orate y estafador": pachuqueño dice hablar con alienígenas

PACHUCA.- Netzahualcóyotl Herrera Sánchez, maestro de la escuela Mistérica Pleyadiana de Pachuca dice tener contactos con seres de otros planetas que, incluso, le permiten grabar sus naves. Asegura que ha sido contactado por seres de Serope, un plantea que está en las Pléyades del Universo.

Pese a ser llamado "chiflado, orate y estafador", este pachuqueño de 50 años de edad, dice no guardar ningún tipo de rencor hacia alguna persona. Por el contrario, asegura que él esta para ayudar.

¿CÓMO FUE EL PRIMER CONTACTO?

Netzahualcóyotl recuerda que hace 12 años no sabía que existía vida fuera del planeta, pero empezó a experimentar avistamientos de naves en el cielo y encontrar tréboles de cuatro hojas.

"Los tréboles de cuatro hojas las encontraba afuera de la puerta de mi casa, atrás de la puerta. Mientras las naves las veía tanto de día como de noche, y yo decía ´algo pasa´ y comenzaba a ver esferas de luz, ahí comenzaban a hablarme, es decir, solo escuchaba sus voces", dijo en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Antes de este contacto, tenía "una vida normal": trabajaba de supervisor en Teléfonos de México (Telmex) e incluso profesaba la religió católica "creía en Dios y en los santos", añadió Netzahualcóyotl Herrera.

Al inicio tuvo incertidumbre. Sin embargo, con el transcurso de los días empatizó con esos seres que, tras esa conexión, comenzó a verlos "en una forma plasmática".

"Esos seres, cuando tú ya les estas preguntando algo, ya te están respondiendo. El mensaje que me han dado para compartir es que el plantea va hacia un cambio dimensional, es decir, estamos subiendo a la Cuarta Dimensión".

A nivel físico, las dimensiones se entienden como la aceleración atómica. Es decir, entre más energía haya en la materia (tercera dimensión) está comienza a ser sutil-volátil y se hace imperceptible para los ojos.

LA TÉCNICA DE LAS ROSAS

Para poder ascender a ese grado vibracional, Netzahualcóyotl Herrera comenta que hay que prepararse. Hay que limpiarse de odios, rencores, sentimientos negativos y del karma, pues estos son lastres que atan a esta tercera dimensión.

"Tu cuerpo tiene que vibrar de acuerdo a las energías que van llegando. Me enseñaron técnicas para limpiarme de odios, angustia, miedo y ansiedad, son técnicas a base de utilizar tu campo de visualización con rosas", expresó.

Netzahualcóyotl comenta que, a través de la imaginación de rosas, te vas limpiando y una vez que te limpian te llenas de lo contrario, es decir, si sacas odio te llenas de amor y virtud.

Para entrar a esa dimensión, agregó, solo hay dos formas de hacerlo: muerto o a través de los sueños (solicitarlo).

RIDICULIZADO POR PENSAR DIFERENTE

En los 12 años que lleva con el contacto con seres de otros mundos, Netzahualcóyotl Herrera reconoció que se ha encontrado con personas que lo han ridiculizado. Sin embargo, él comenta que no guardan ningún tipo de sentimiento negativo contra ellos.

"Es gente que no está preparada. Sin embargo, los vamos a ayudar a que ellos también se abran y eleven a esta cuarta dimensión. Me han dicho ´chiflado, orate, estafador... eso es mentira´, para evitar eso, los seres me dan imágenes, es decir, me dejan tomar fotos y videos de las naves para mostrárselas", señaló.

LOS OVNIS EN PACHUCA

Netzahualcóyotl asegura que la zona centro de Pachuca, por su posición geográfica, es un portal multidimensional. Incluso, hay bases de naves en Peñas Cargadas (Mineral del Chico) y el Cerro de Cubitos (Pachuca).

"Es como en el volcán Popocatépetl (Puebla), tiene una actividad extraterrestre, incluso hay videos que muestran como cilindros salen de su cráter; también en Jalisco, Morelos y otros puntos de México pues hay magnetismo", comentó

ALCIONE, EL SOL CENTRAL EMITIRÁ UN ´FLASHAZO´

Al referirse a la ascensión planetaria, Herrera explica que esto se debe a que en el centro del universo, el sol Alcione está emanando fuertes oleajes energéticos que son los que ayudarán a este proceso alquímico.

"Este sol está en el centro del universo y dará un flashazo que afectará a los cinturones electromagnéticos del planeta tierra, llamadas las bandas Van Allen. Ese cinturón no es natural sino artificial y se controla desde la luna, que también es una computadora en la que se hace una proyección al planeta", expresó.

UNA PRISIÓN ELECTROMAGNÉTICA

El maestro de la escuela Mistérica Pleyadiana de Pachuca agregó que el planeta es una "prisión electromagnética" en la cual tiene mucha injerencia la luna, dice que es semejante a La Estrella de la Muerte, de la Saga de Star Wars.

"La Luna fue puesta ahí, de manera artificial por seres del planeta Urano. Antes la tierra no tenía luna, es como el carcelero de este mundo. En la tierra hay una verdad y es que somo controlados por un reptiliano o draconiano, viene del planeta Alfa Draconis, también por los Anunnaki del planeta Nibiru, ellos llegaron primero e hicieron esclavos a los humanos".

Específicamente, nombró a tres seres reptilóides quienes crearon a la humanidad: Enki, Enlil y Ninurta (El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo), pues estos seres son genetistas.

LA TIERRA HUECA

En estos 12 años, el pachuqueño recuerda un momento de poder cuando entró a la Tierra Hueca. Fue en el estado de Jalisco, en Ciudad Guzmán. Ahí, dijo, hay unas cabañas llamadas "Del Señor Mata".

"Me invitaron pues me comentaban que en las noches se incendiaban. En realidad, de ahí se emana una fuerte radicación, que conecta con ´La Tierra Hueca´. Yo no sabía que fuera hueca, pero sí, ahí hay muchos seres llamados agarteanos. En la Biblia mencionan que a los de arriba, a los de abajo y a los intraterrenos".

En esa zona no se permite la entrada antes. Ahora, sí dejan pasar. Netzahualcóyotl Herrera comenta que cuando entró la primera vez se le activó su cuerpo energético... ahí tuvo la elección de no regresar, pero lo hizo para ayudar a otros seres humanos.

"Ahí hay vegetación, muchos animales de todos tipos, incluso, dinosaurios (como en la novela de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra) y otras razas ...Ahí cambió mi visión de todo lo que me enseñaron", agregó.

¿POR QUÉ SOMOS PRISIONEROS?

"Porque los seres humanos somos su alimento. Nos controlan con religiones, deporte, política... y al dividirnos nos confrontamos unos con otros y al no estar unidos nunca vamos a sacar ese poder que funciona en colectivo".

Hoy, Netzahualcóyotl Herrera hace trabajos de sanación energética, además que da cátedras a quien quiera adquirir estos conocimientos "fuera de lo común". Su espacio se encuentra en la avenida Juárez, esquina José María Lafragua.

Fotografías de cortesía





sjl