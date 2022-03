"Me fabricaron un ilícito por no apoyar a Ramiro Lara": exsecretario Club Rotario

PACHUCA.- Tráfico de influencias, fabricación de un ilícito, malos manejos, amenazas y hasta discriminación, son las anomalías señaladas al interior del Club Rotario de Pachuca; unas de ellas, para posicionar a Javier Ramiro Lara Salinas en su búsqueda por la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Así lo denunció Isidro Calva Cabrera, exsecretario del organismo, quien hasta hace unas semanas era el presidente electo del Club Rotario de Pachuca, el cual asumiría en julio próximo; sin embargo, fue destituido bajo el argumento de presuntamente falsificar una firma en un libro de actas de la junta de directiva 2020-2021.

En conferencia de prensa, Calva Cabrera, denunció que la pugna en su contra inició desde el año pasado, por parte de la presidenta saliente Laura Anaya Vázquez, "fabricó" una acusación en su contra para darlo de baja y que no tomara protesta como nuevo presidente, pues cuando fue secretario no avaló presuntos malos manejos de recursos y de bienes del Club Rotario de Pachuca.

RAMIRO LARA Y LA PRESIDENCIA

El exsecretario del Club Rotario informó que inicialmente, una vez que fue electo para presidir el organismo 2022-2023, se le pidió "una atención" para ceder dicho puesto a Javier Ramiro Lara, pues esto le daría puntos ante los diputados locales en el proceso de elección del nuevo ombudsperson de Hidalgo.

Debido a que no se prestó a esta proposición, se le dio seguimiento a la presunta falsificación de la firma del socio Francisco Baños Paz (ocurrida en junio de 2021); fue ahí que un perito de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) certificó la presunta falsificación de la rúbrica, para que así lo desconocieran como socio y, en automático lo bajaran de la presidencia del Club Rotario de Pachuca.

Me acusan de haber falsificado esa firma. Nosotros entregamos en junio del año pasado, prácticamente a ocho meses. Fue Elena María Olazo Sánchez, actual secretario del club quien me dijo ´es que tu no cooperaste con Ramiro Lara para cederle tu lugar (como presidente) para facilitar su nombramiento como presidente de la CDHEH ni tampoco lo felicitaste en el ´whats´; eso me lo dijo", denunció Calva Cabrera.





Olazo Sánchez le dijo que Ramiro Lara fue quien trajo al perito de la PGJH, lo cual dijo "es algo grave pues conozco a Ramiro, y desconozco su actuar, pero si él está pretendiendo ser el titular de la CDHEH, ¿cómo afecta a un compañero pisoteándole sus derechos humanos?; a mí no se me informó que tenía esta acusación de la ´firma falsa´ y se me hace algo grave".

Por lo anterior, el denunciante dijo que hubo tráfico de influencias para llevar un perito para "hacer el peritaje a modo", debido a que Ramiro Lara fue titular de la PGJH; cabe señalar que actualmente es encargado de la CDHEH.

"UN NEGRO Y JODIDO"

El presunto acto de discriminación a su persona, dijo, vino de Laura Anaya, presidenta del Club Rotario de Pachuca, quien le habría advertido que él no sería presidente, pese a estar electo, porque "un negro y jodido no puede estar al frente", dijo Isidro Calva.

Por ello, dijo que es injusto que se le acusen de un delito que él no cometió, pues advirtió que "esto trasciende y me está perjudicando en mi vida profesional y me está causando un daño moral, a mí y mi familia; tengo una hija que pregunta: ´a poco mi papá lo corrieron por falsificar una firma´; incluso han enviado escritos al Club Rotary International para que no se me admita en ningún otro club".

Pese a los señalamientos de falsificación de la firma, hasta el momento no le han interpuesto una denuncia penal.

Cuando me entregaron el oficio de mi baja en el club (19 de febrero de este año) me dijo Elena María Olazo: ´mira Isidro, estate tranquilo, no te calientes, piensa en tu familia´... eso es una amenaza e intimidación", indicó.





La denuncia pública, dijo, busca evidenciar los malos manejos en el Club Rotario, pues incluso, la actual presidente se ha quedado con recursos que ha donado los ciudadanos, pues no se les dio ningún recibo.

Esto no puede ser, pues en algún momento se puede acusar de lavado de dinero. Particularmente, cuando estuve de secretario querían que levantara un acta donde decía que ´se prestó voluntariamente y gratuitamente´ las instalaciones del Club Rotario de Pachuca para grabar una serie llamada Gardenia, de Netflix... cuando en realidad ellos pagaron 90 mil pesos", reveló.





sjl