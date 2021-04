"Me encerraron en el baño para que ya no me gustaran las niñas": Andrea

PACHUCA.- Andrea Ramírez es lesbiana, tiene una relación de varios años con "Ale", en el Día de la visibilidad Lésbica hace un llamado para frenar la violencia y los prejuicios. Cuando tenía 13 años y dijo que le gustaba otra chica de su salón, sus compañeros la encerraron en un baño para que le dejara de gustar.

Ella creció en un lugar de prejuicios, señalamientos y agresiones en un tiempo en el que ser diferente era sinónimo de una vida apartada, silenciosa y de secretos. Su infancia la vivió en Acaxochitlán, parecía ser tranquila y divertida, hasta que reconoció lo que es. Una mujer a la que le gustan otras mujeres.

"Siempre pensé que tenía algo malo, que yo había nacido con una especie de maldición o castigo. Mi mamá me regañaba mucho cuando yo le decía que no quería vestidos, yo pensaba que me merecía sus regaños".

La ONU-Mujeres en América Latina describe el 26 de abril como un llamado a la construcción de una sociedad inclusiva, que proteja los derechos de la comunidad lésbica. A lo largo de esta semana, en varios países, se llevan a cabo acciones para eliminar los estigmas que tienen las relaciones entre las mujeres.



Ahora sé que no eran los vestidos, no es que por eso seas o no lesbiana, es porque nos enseñan roles y nosotros los replicamos, creo que eso les pasó también a mis compañeros. Ellos sabían que yo era diferente y me hacían saber que no les gustaba, pero era por sus papás, por lo que ellos les habían enseñado. Los niños no conocen el odio hasta que se los enseñan".

Una vez me encerraron en el baño, ni siquiera recuerdo cuánto tiempo, a mí se me hizo eterno. Y yo pensaba qué tal que así, sí se me quita (ríe) pero no, las mujeres me gustan. Unas horas después una maestra me sacó de ahí, y recuerdo que le conté que era para que ya no me gustaran las niñas".

Ella menciona que ahora el recuerdo le causa risa, pero en su momento la marcó porque supo que no sería aceptada, ni siquiera cuando había más como ella. Luego comenzó a estudiar la prepa en Pachuca, ahí conoció a personas que eran más abiertas y entonces, asumió su identidad.

Acá llegué a otro mundo, ya tuve novias y no pasaba nada... Lo que ahora veo es que si bien nos ven más que antes, nos ven de una manera sexual, siempre nos dicen que si hacemos tríos, o que debemos conocer un hombre verdadero ¿Para qué?".

Agrega que actualmente las mujeres lesbianas siguen sin ser vistas como sujetos de derechos, porque las miran como una fantasía erótica.

Y también pagamos impuestos y compramos casas, trabajamos, y hacemos actividades que no tienen nada que ver con las películas porno, pero la sociedad siempre nos ve para su consumo, y eso me gustaría que cambiara. Somos mujeres con una vida tan normal como la de cualquiera pensamos en nuestra vejez, y en que también queremos ser respetadas, aceptadas y libres..."

Desde 2008, en México y varios países se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, que busca exigir derechos claros como el matrimonio igualitario y la no discriminación.

Este día nació en España como estrategia contra la lesbofobia, que impera en algunos sectores de la sociedad.

El Fondo Semillas señala que 38 por ciento de las mujeres lesbianas en México ha sufrido alguna vez omisión de atención médica, rechazo en empleos por su orientación sexual y otras formas de discriminación.





sjl