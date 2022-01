Mayor incidencia de ómicron en hidalguenses de 25 a 39 años

PACHUCA.- Hasta el momento, Hidalgo registra 405 casos de la variante ómicron de covid-19, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SHH). La mayor incidencia está localizada en las personas entre los 25 y 39 años.

Los síntomas más reiterados son: tos, dolor de cabeza y dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos.

En el reporte semanal, la dependencia describió cuál es el perfil de contagio de ómicron durante los últimos 15 días que marca la elevación de la curva epidemiológica.

Entre sus características tiene como síntomas principales, molestias en la garganta, además escurrimiento nasal, fiebre, escalofríos, dolor torácico, conjuntivitis, diarrea y en algunos casos dolor abdominal, según dio a conocer la dependencia.

La edad mediana de contagio es de 38 años, el grupo de mayor incidencia es el de 30 a 34, le sigue el de 35 a 39 y en tercer lugar el de 25 a 29. Los grupos de menor incidencia son los de 50 años en adelante.

De los contagiados, el 96 por ciento puede hacerle frente a su cuadro sintomático desde su casa, y el cuatro por ciento requiere hospitalización.

Los 405 casos que han dado positivo a ómicron están presentes en 35 municipios de la entidad.

De las personas que han dado positivo la mayoría son hombres, la proporción es del 58 por ciento, frente al 42 por ciento del sector femenino.

En la red hospitalaria hay 58 pacientes, en toda la entidad, 10 de ellos son catalogados como "muy graves".

En su última participación con medios de comunicación el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera dijo que es probable que existan más casos no detectados que no acuden a los servicios de salud o que no son muestreados, ya que solo se toma en cuenta una proporción de quienes presentan síntomas.





