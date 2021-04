Matrimonio pachuqueño crea "autolavado ambulante" para sobrevivir

Andamos en esta zona, pues es difícil trasladarnos a lugares más lejos, ya que sí pesa el llevar el triciclo. Además, en esta zona (Constitución) me conocen muchas personas, pues antes yo boleaba zapatos en una esquina y me hice de muchos clientes. Ahora que me ven de nuevo, saben que soy una persona derecha, por eso nos dejan hasta las llaves de sus carros".