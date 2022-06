"Mataron a Chuy dormido": sobreviviente de ataque a activistas en Atitalaquia

ATITALAQUIA.- "Yo estuve ahí, fue más o menos a las 4:30 de la mañana, acabábamos de hacer un cambio de guardia el difunto y yo", narró uno de los dos sobrevivientes del ataque armado perpetrado durante la madrugada del lunes en el campamento para bloquear el funcionamiento del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos, en El Cardonal, localidad de Atitalaquia .

El sobreviviente dijo, durante una transmisión en vivo de un medio de comunicación local que documentaba una manifestación afuera de la presidencia municipal de Atitalaquia para exigir justicia para Jesús Bañuelos Acevedo, mejor conocido como "Chuy", quien fue asesinado afuera del relleno sanitario, propiedad de Esmex.

El testigo es un adulto mayor, quien omitió su nombre por seguridad, relató lo que vivió junto con otro de sus compañeros con los que hacía guardias afuera del depósito de bausa. Dijo que se coordinaba con habitantes que integran el Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia.

Señaló que cerca de las 4:30 de la madrugada ocurrió el ataque y que los responsables llegaron en camionetas que tenían las luces apagadas.

"Nos llegaron diciendo: 'valieron madre, se los va a llevar su madre'. Esas fueron las palabras, al escucharlos como que reaccionamos, pero ya los teníamos encima, tratamos de cubrirnos, pero los golpes llegaron por todos lados (...) Llegaron de improviso, no nos dimos cuenta, llegaron con las luces apagadas y de repente ya estaba ahí una gran cantidad de personas".

Después dijo que comenzaron los golpes y enseguida las detonaciones de arma de fuego.

"A mí me tiraron y patearon (...) otro compañero con el que estábamos en la guardia quiso defenderme, pero por la espalda lo tumbaron, nos patearon, nos patearon en la cabeza y en todas las partes del cuerpo".

Los agresores se subieron a las camionetas y se marcharon.

"Llegó un momento en el que todo se calmó. Yo me levanté gritándole a los compañeros, temí por la vida de ellos porque no vi a nadie, yo me levanté y estaba solo, tratando de incorporarme. En el extremo opuesto a mí se levantó mi otro compañero, aturdido (...) Empezamos a gritarle (a Chuy), fuimos hacia donde él se había metido a dormir y lo vimos tirado, pero no pensamos que fuera más allá de los golpes, abrimos la ventanita de la casa de campaña y lo vimos inerte".

El adulto mayor indicó que cerca de las 4:40 horas comunicaron lo que ocurrió a los demás habitantes para pedir ayuda y avisarles de ataque. Las patrullas llegaron alrededor de las 5 de la madrugada, estimó.

"Nunca nos habíamos enfrentado a una agresión de tal magnitud y es muy fuerte no poder hacer nada. Nosotros estábamos protegiendo un derecho y pidiendo el cierre del basurero. Ahora pedimos que esto se escalezca, que se llegue a las últimas consecuencias".

La víctima indicó que después del ataque sintió dolor de cabeza y mareos, acudió al médico y le indicó que los síntomas eran normales debido a los golpes, mientras que el otro sobreviviente no requirió atención médica, dijo.

INDAGATORIAS

Luego de los hechos de la madrugada de este lunes, el gobernador Omar Fayad informó, a través de sus redes sociales, que instruyó dar seguimiento a las instancias de seguridad en coordinación con la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJH).

Respecto a los hechos ocurridos esta mañana en #Atitalaquia, cercanos al Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos, he instruido a que se dé seguimiento por las instancias de seguridad en coordinación con la @PGJE_Hidalgo para el esclarecimiento de los hechos. — Omar Fayad (@omarfayad) June 20, 2022

Asimismo, indicó que para el esclarecimiento de los hechos se inició una carpeta de investigación por homicidio y el sitio quedó resguardado para llevar a cabo el procesamiento correspondiente.

Mientras que Jesús Eduardo García Pérez, asesor legal del Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia, dijo que denunciará los hechos ante el Ministerio Público.

Respecto al mismo caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) informó que estaba en el proceso de verificación para saber si en los hechos intervinieron servidores públicos y de ser así, iniciar una queja.

Por su parte, la diputada María Merced González urgió a la Procuraduría de Hidalgo a esclarecer el ataque.

Además, 22 activistas, organizaciones sociales, campesinas y ambientales emitieron un posicionamiento en el que exigen a las autoridades de Hidalgo la cancelación del relleno sanitario, seguridad para los activistas y esclarecer el homicidio de Jesús Bañuelos.

HABÍAN ACUSADO OPACIDAD

El 11 de enero de 2022, el gobernador Omar Fayad Meneses inauguró el Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos ubicado en la localidad Cardonal, en Atitalaquia.

El relleno sanitario es operado por la empresa Ecological Solutions México (Esmex).

Después de la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto, empezó la oposición de parte de los vecinos de Atitalaquia, quienes integraron el Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia.

A inicios de año buscaron acceder a los permisos que han otorgado las autoridades de Hidalgo a favor de Esmex, pero el Poder Ejecutivo de Hidalgo reservó por dos años la información.

El Comité de Defensa interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIH).

En la sesión del 18 de mayo de 2022, el Instituto de Transparencia ordenó al gobierno de Hidalgo reclasificar el expediente. Sin embargo, el sujeto obligado no entregó la información.

En respuesta, el 14 de junio habitantes de Atitalaquia bloquearon avenida Juárez, Pachuca, y colocaron pancartas afueran de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) la entrega del contrato y estudios de impacto ambiental autorizados a Esmex.

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO?

El complejo está ubicado en la localidad Cardonal, muy cerca del parque industrial de Atitalaquia y se desarrollará en cuatro etapas: durante la primera fue realizada la preparación del terreno y colocación de geomembranas.

La segunda es la recepción de desechos sólidos urbanos de nueve municipios vecinos de Atitalaquia, la tercera y cuarta consistirán en la valorización de la basura y creación de energía eléctrica.





