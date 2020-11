Más allá de la grilla, atendemos pandemia: Fayad

PACHUCA.- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, opinó que "más allá de la grilla" los gobernadores priistas "trabajan", ven las cosas con "seriedad y objetividad", y atienden temas de la pandemia, esto al ser cuestionado sobre la Alianza Federalista de gobernadores, quienes abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Fayad Meneses dijo que respeta a sus homólogos que están en la alianza, pero le pareció "mezquino y chistoso" que mientras presidían y controlaban la Conago "estaban muy a gusto allá adentro" y formaron su propio grupo cuando ya no fue así; "no me parece correcto", mencionó.

Lo anterior fue declarado por el mandatario hidalguense en entrevista con El Heraldo Radio, donde habló sobre la reunión que tuvieron los gobernadores y el dirigente nacional del Revolucionario Institucional (PRI) con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En dicha reunión tocaron temas de recursos, fiscales, así como la pandemia y la convención nacional hacendaria; en esta última para realizar una revisión a los presupuestos que la federación asigna a las entidades.

Omar Fayad explicó que las diferencias que tienen los gobernadores de la Alianza Federalista es que el presidente Andrés Manuel López Obrador "tiene otro planteamiento de cómo manejar los recursos y tiene sus propias ideas de lo que son los programas sociales".

Así como lo hizo el PRI y el PAN cuando gobernaron el país, agregó el mandatario estatal y expresó que "puede que a unos nos guste y a otros no, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto".

Fayad Meneses recordó que al iniciar su administración el estado no tenía viabilidad y había estructuras infladas, por lo que suprimió mil 600 plazas del gobierno estatal, "el gobierno no debe ser el gran empleador"; esto como ejemplo para los gobernadores que consideraron que sus entidades van a colapsar ante los recortes presupuestales.

SOBRE EL COVID-19

Los mexicanos tenemos que tener una plena conciencia de que seguimos en una pandemia, hay algunos a los que ya se les olvidó, apenas se relajan las medidas y empiezan los problemas", declaró Fayad.

Aseguró que cada estado y región siguen con semaforización, así como exhortó a la sociedad a que respeten las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

Asimismo, consideró que es importante que gobiernos estatales y el federal sigan estrechando lazos porque "estamos frente a un enemigo poderoso, mortal y, hasta ahora, invencible que anda en la sociedad".

Más allá de partidos, colores o ideologías, finalmente, la gente lo que quiere ver es a las autoridades coordinadas, quiere ver como salimos todos de un problema que no es culpa de nadie y que ha generado efectos en la economía del país".













emh