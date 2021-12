Margarita no se ha contagiado de covid; hoy recibió su dosis de refuerzo

PACHUCA.- Desde muy temprano, Margarita Téllez fue a hacer fila a la Escuela Secundaria Número 40, para recibir su tercera dosis contra covd-19, en su familia es la única que no se ha enfermado. Con 64 años, dice que la clave de su salud ha sido permanecer sin miedo y seguir las medidas de sanidad.

Se preparó con una sombrilla y una botella de agua para hacer fila, aunque su hijo le ofreció llevarla al coche para ella lo rechaza, dice "no estoy viejita". Ella es una de las adultas mayores que la mañana de este jueves acudió a recibir la dosis de Astrazeneca.

A mí el virus no me ha hecho nada, se contagió la familia de mi hijo, mis nietos, mi hija y su esposo, y yo, como si nada, al virus no hay que tenerle miedo, pero sí hacer caso de las medidas, ahora resulta que tengo mejor salud que ellos".

Aunque tiene el entusiasmo y alegría de recibir la vacuna, recuerda que otros de sus amigos no tuvieron la misma suerte, dos de sus amistades de muchos años fallecieron de esta enfermedad.

Cuando veo a gente que dice que no se vacuna porque tiene miedo, hubo gente que pudo sobrevivir de haberse puesto la vacuna, y nosotros estamos con el miedo de si me duele, o si siento feo, en esta vida, lo que menos puedes sentir es miedo".

Mencionó que desde que inició la Jornada de Sana Distancia, el 23 de marzo del año pasado, ha acatado el confinamiento, aprendió a solicitar servicios a domicilio, el resto lo han hecho sus hijos, y cuando sale, lo hace con las medidas de seguridad necesarias.

Cómo ella, cientos de adultos mayores esperan en una larga fila. La citaron fue desde muy temprano, al principio la logística fue lenta y confusa, después fluyó más rápido.

Las células de vacunación aplicaron el biológico que en su primera dosis alcanza el 67 por ciento de efectividad, la recomendación es no beber alcohol y mantenerse con las medidas de mitigación, con su segunda dosis, alcanza casi el 100 por ciento de prevención para hospitalizaciones.

Del lado de la Delegación del ISSSTE en Perisur, la logística fue un poco más atropellada, sobre todo al mediodía, cuando la población estuvo bajo el rayo del sol. En esta sede hubo mayor inconformidad, de parte de los usuarios.

Para la próxima semana, entre el 13 y 15 habrá una jornada masiva para la población de Pachuca, se han preparado varias sedes y horarios para la aplicación de estos frascos.





