Marco Mendoza pide a Morena responsabilizarse de sus actos

PACHUCA.- Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que existen "pruebas sobradas" de que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) traicionó al pueblo y dio la espalda a las mujeres, por lo que asentó que podría haber denuncias.

Explicó que circula propaganda prohibida por la ley que es discriminatoria y que además constituye un acto de violencia política de género, pero expresó que el partido del presidente dice que no la colocó, "me parece que avienta la piedra y esconde la mano", asentó.

El también coordinador de campaña de Carolina Viggiano añadió que incluso en el actual gobierno federal la participación del sector femenino es baja, ya que mientras que siete de cada 10 hombres participan en la economía, del lado contrario solo cuatro tienen esa oportunidad. Asimismo, dijo otro factor: escasez de oportunidades laborales.

Lee más en LSR Hidalgo: Con amparo, liberan a hidalguense acusado de la muerte de exgobernadora de Puebla

PROGRAMAS SOCIALES

Por otra parte, Mendoza Bustamante hizo alusión a que se han suspendido programas importantes de salud, cáncer cervicouterino o equidad para el acceso a la educación y ello genera un rezago sustancioso "porque no hay atención médica, no hay medicinas, no hay vacunas, lo que limita oportunidades".

Agregó que existen 13 millones de mujeres con rezago educativo, 17 millones no tienen acceso a servicios de salud, 33 millones que no tienen seguridad social y otros 15 millones que pueden alimentarse de calidad; "esto gracias a las fallidas políticas públicas".

PIDE NO SE ECHEN CULPAS

Pidió a Morena que no eche culpas e hizo un llamado para que se haga responsable del daño que causa a las mujeres en diversas materias y en todos los actos que evidencian lo que describió como una falta de sensibilidad y oficio político.

"Que no haya ninguna duda, y lo digo de manera contundente, el PRI es un partido que privilegia el diálogo, respeto a la ley, tiempos políticos, a lo que señala las disposiciones legales; no vamos a caer en provocaciones, pero sí exigimos que se hagan responsables de sus actos", finalizó.





cem