Marchan contra AMLO menos de 30 personas en Pachuca

PACHUCA.- Un grupo, de menos de 30 personas, se manifestaron en las calles de la capital hidalguense este domingo, para expresar su inconformidad con el gobierno mexicano actual, uniéndose así a la convocatoria de marchas anti AMLO que hay en varias ciudades del país, esto a menos de año de que el tabasqueño ganó las elecciones.

El recorrido de los manifestantes fue del Reloj Monumental a la Plaza Juárez, pasando por calle Guerrero, en sus pancartas se expresaron en contra de la cuarta transformación (4T), además de no estar de acuerdo con la nueva política migratoria de México.

“Los mexicanos no queremos su 4T de cuarta”, “No al pacto migratorio” y “Partidos políticos fuera de los bolsillos de los mexicanos” fueron las consignas que se expusieron en los carteles que portaron en la marcha.

Los manifestantes son parte de la organización Congreso Nacional Ciudadano, una asociación creada en Monterrey que proponen un cambio para acabar con lo “podrido de la política mexicana”, en la ciudad hidalguense el grupo iba dirigido por Bernardo Díaz Munguía.

Entre las principales propuestas del Congreso Nacional Ciudadano están no dinero a partidos políticos, cero dinero en propaganda política, no al fuero, cero dinero público a sindicatos de estado y no pensiones a ex Presidentes.

