Manifestación en CAIC Tlahuelilpan; piden eliminar cuotas

TLAHUELILPAN.- Padres y madres de familia se manifestaron este día afuera de las instalaciones del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) del municipio Tlahuelilpan, para exigir la eliminación a cien por ciento de la cuota mensual.

Los manifestantes colocaron en los muros pancartas con las leyendas "No a las altas cuotas", "Desde cuando CAIC es particular", "Pago internet o pago cuota", "No a las cuotas", en negación al pago mensual de recuperación para los servicios asistenciales.

Cabe mencionar que el 28 de febrero de 2020 entraron en vigor las cuotas mensuales, luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), para los servicios CAIC y CAID, aprobando la tarifa de 345 pesos.

Posterior a ello, el Sistema DIF Municipal de Tlahuelilpan comunicó a los padres y madres de familia del CAIC, que derivado de la pandemia y la crisis económica el 40 por ciento del pago sería absorbido por el gobierno municipal.

Siendo así el pago de 200 pesos para los meses restantes del ciclo 2020-2021, señala el comunicado en redes sociales del DIF Municipal.

Sin embargo, los inconformes piden se les condone el cien por ciento de la cuota, bajo el argumento de la crisis sanitaria del covid-19.

Los manifestantes fueron atendidos por alcalde José Alfredo Díaz Moreno, para llegar a un común acuerdo.

jgp