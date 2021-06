Mañana se define situación jurídica de Policía acusado de lesionar a Leobardo

PACHUCA.- Mañana miércoles concluye el plazo de 144 horas para resolver la situación jurídica de A.B.R., el policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo a quien se le imputa el delito de lesiones contra un manifestante oriundo del municipio San Salvador, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGEH).

El pasado 2 de junio, un día después del enfrentamiento entre granaderos y habitantes de Xuchitlán, que dejó como saldo un poblador herido y tres policías lesionados, la PGJEH comunicó la integración de tres carpetas de investigación en contra de dos manifestantes y un elemento de seguridad.

Sin embargo, de acuerdo con la PGJEH, falta que la autoridad judicial defina la situación legal del elemento de la Agencia de Seguridad del Estado, ya que en su audiencia inicial se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, plazo que concluye mañana, donde el juez de control definirá si vincula o no a proceso al policía.

Lee también en LSR Hidalgo: Piden detener y juzgar a adolescente acusado de violar a 7 infantes

Respecto a las dos carpetas restantes, la PGJEH recordó que una fue iniciada contra una persona identificada con las iniciales J.L.H., quien fue asegurado por daños a una patrulla de Pachuca; sin embargo, el 3 de junio a las 16:00 horas se decretó la libertad del poblador de San Salvador, pues aceptó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato.

Otra de las averiguaciones se inició contra J.A.G.S., por lesiones cometidas en agravio de A.E.P.Z., un elemento de Seguridad Pública.

A dicha persona se le imputa el delito de lesiones, pero enfrenta su proceso en libertad desde las 17:15 horas del 3 de junio, toda vez que el ilícito no se encuentra catalogado como grave en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que enuncia "que cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado".





sjl