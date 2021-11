Mal estado de las calles le provocó caída y fractura; "mi pierna estaba volando"

PACHUCA. - Transitar un domingo y resbalar con los residuos de gravilla en la calle, causaron a Griselda Cervantes Bautista, profesora jubilada de 66 años, una fractura en la cadera e inmovilidad por cuatro meses, pero señala que el accidente pudo evitarse si se limpiará la vía que divide Zempoala con Pachuca, en los límites de Real Toledo.

El 6 de octubre, al ir por mis alimentos aproximadamente a las 9 de la mañana, fui a la carnicería, a la panadería, pero me di cuenta de que la calle del lado de Zempoala estaba mojada. De regreso, siendo 9:35, en una de las salidas de agua estaba llena de grava, me resbalé y caí de sentón, al querer incorporarme yo sola no pude hacerlo".

El camellón divide la competencia de los municipios, las privadas de Toledo son rodeadas por bardas con salidas de agua a desnivel que desembocan en esa vialidad. En la visita de este medio se constató que aún hay un poco del material seco.

Pasó la alimentadora del Tuzobús, el señor se orilló y me auxilió. A la hora de que me quiso levantar, mi pierna ya estaba volando Ya no podía por el dolor intenso, entonces se paró otro carro, me trajo a mi casa. Junto con los vecinos me metieron cargando, fue horrible porque a la hora de moverme y quererme sacar del carro, pues el dolor súper intenso".

Ya en el sillón, se comunicó con su familia en la Ciudad de México, que se trasladó en su ayuda. Sin embargo, el 911 no quiso enviarle una ambulancia porque consideró que no era una emergencia, ya que no lo requirió en el lugar del accidente.

"Yo vivo aquí desde hace 14 años, y desde ese tiempo, cada que viene la época de lluvias, están las inundaciones, nunca Obras Públicas ha mandado limpiar. Si vienen y enchapopotan dejan todo ese material a las orillas. Todo eso hace que para las personas que transitamos por allí sea peligroso".

Ese mismo día fue atendida en el ISSSTE, donde le mostraron que "el fémur se había metido entre 4 y 5 centímetros". Hasta el 11 fue operada por la falta de material en el nosocomio, donde recibió una atención que calificó como "muy buena" por parte de médicos y enfermeras.

Sin embargo, yo me pregunto: ¿lograré volver a caminar igual? Yo me vine a vivir acá porque quería una calidad de vida mejor, yo soy de la Ciudad de México, amo mi ciudad, pero hay mucha gente y yo ya de la tercera edad quise venir a Hidalgo, pero nada más llueve y ya no puedo salir".

CONSECUENCIAS

Desde su cama, la jubilada menciona que el periodo de recuperación es de hasta 12 semanas. No se puede mover y ocupa un colchón especial.

A mi familia le he traído las consecuencias de que tuvieron que venirse acá. Una de mis hermanas no se ha ido, las otras dos junto con mi sobrina van y vienen. Se ha cambiado mi vida", externó.

"¿Qué hacen el gobierno federal o estatal? Zempoala y Pachuca se echan la bolita. Y mientras los habitantes en riesgo. Yo sí me atrevo a denunciar porque yo he sabido de muchas personas que han tenido accidentes. Mi sobrina chocó hace siete años porque cayó una tromba y estaba súper inundado. ¿Que esperamos, muertes, gente con pérdidas de órganos?".

Además del riesgo que representa acudir a un hospital por el tema del covid-19, perdió un ingreso extra que recibía con la orientación a cuatro alumnos, dice, además de materiales y medicamentos, pues el ISSSTE contribuye con el cuadro básico.

Estoy muy molesta porque son mentiras y mentiras, cada año, ya vamos a arreglar. Vienen, enchapopotan y es atole con el dedo lo que nos dan. Que por favor arreglen en beneficio de todos los habitantes".

La jubilada se pregunta quién resarcirá los dos y aunque aclara que no busca un lucro, menciona que su caso es un recordatorio de que los riesgos no se acaban y los accidentes se pueden repetir si no se hace nada.

BACHES Y GRAVA

En un recorrido por la calle principal, que es el ingreso para fraccionamientos como Toledo, Mineral del Oro o Privadas del Sol. Hay un terreno con juegos, hierba crecida y basura. La banqueta solo tiene grava, por lo que en época de lluvia los transeúntes deben bajar a la calle.

Aunque tras la exigencia de colonos, la calle fue remozada, los vehículos todavía deben sortear baches en dos zonas.





mai