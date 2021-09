Mal estado de calles en Hidalgo ahuyentaron inversión de la BMW: Omar Fayad

PACHUCA.- Ante el creciente mal estado de las calles, avenidas y bulevares en Pachuca y Mineral de la Reforma, el gobierno del estado informo que arrancará dos programas de bacheo para municipios conurbados, pues estos son la carta de presentación de Hidalgo.

Incluso, debido a la mala imagen de las calles, la compañía BMW desdeño instalar su planta de producción de vehículos en Hidalgo en un terreno que el propio gobierno le iba a regalar en el municipio Apan.

Así lo señaló el gobernador Omar Fayad Meneses quien ante la falta presupuestal de ambos municipios para atender la problemática, dijo que destinarán una parte a los municipios para la compra de material asfaltico, aunque no dijo cuánto.

También, hará gestiones a través del estado mexicano o de empresas particulares para que hagan donativos "en especie", precisamente para atender el bacheo en las ciudades, pues dijo que es importante cambiar la imagen de la zona metropolitana de Pachuca.

"Grandes inversiones no quieren aterrizar en Hidalgo, porque decían que ´si teníamos una ciudad capital de quinta, imagínate los otros municipio. Esa fue una de las razones por la que no quiso venir la BMW con todo y que le regalábamos el terreno... pero que bueno que no lo aceptaron, pues el terreno se lo vendimos a Grupo Modelo (en Apan), que hoy genera miles de empleos", destacó el gobernador de Hidalgo.

El municipio Pachuca ha informado que para bachear calles este año solo cuenta con 9 millones de pesos, de los cuales, recientemente, ocupó 5 millones 613 mil 68 pesos para la compra de 3 mil 200 toneladas de mezcla asfáltica y 178 mil 175 litros de emulsión asfáltica ECR-65; el recurso fue para la empresa Agregados e Infraestructura de México S.A. de C.V.

Además Sergio Baños Islas, informó que ya entabló dialogo con Petróleos Mexicanos (Pemex) para que puedan donarles material y mezcla asfáltica. De igual forma, envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para levantar la mano en el programa nacional para la atención de baches.

jgp