Luis Alfredo N mató a sus tres hijos para vengarse de su esposa

PACHUCA.-La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que Luis Alfredo N cometió el delito de homicidio calificado agravado en perjuicio de D. C. P, S. C. P., A. C. P., menores de 8, 7 y 3 años de edad, en venganza de su cónyuge.

De acuerdo con la carpeta de investigación, iniciada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), el imputado asesinó a sus hijos tras una discusión marital.

Los hechos se registraron el 2 de enero en un departamento ubicado en la colonia 11 de Julio, Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Lee también en LSR Hidalgo: "Personal médico está cansado, ya queremos que esto acabe"

Según consta en el expediente, antes de huir, el agresor informó a su padre sobre el crimen, tras lo cual, el abuelo de las víctimas hizo la denuncia ante las autoridades estatales.

Las autoridades ministeriales de Hidalgo acudieron al domicilio señalado en la colonia 11 de Julio y corroboraron lo dicho por el padre de Luis Alfredo "N.", por lo que iniciaron la carpeta de investigación y al tener los datos de prueba suficientes, solicitaron la orden de aprehensión. Se solicitó el apoyo de todas las corporaciones del país, con lo cual se activó un operativo de búsqueda en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estados aledaños.

El mismo 2 de enero, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aprehendió y cumplimentó la orden de aprensión contra el imputado, en Hermosillo, Sonora.

Agentes de la #PGJEH cumplimentaron en Sonora una orden de aprehensión en contra de una persona identificada con las... Publicado por Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo en Domingo, 3 de enero de 2021

sjl