Los pros y contras de la reforma electoral, según el INE, PRD y Morena

PACHUCA.- Morena, PRD y representantes de la autoridad comicial opinaron que la reforma electoral debe garantizar menos gastos, mayor participación ciudadana, contrapesos, un padrón confiable, así como la autonomía de consejeros y funcionarios profesionalizados.

La iniciativa del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, contempla transitar del Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); desaparecer a los organismos comiciales y tribunales en los estados; eliminar 200 diputaciones plurinominales y 30 escaños en el Senado.

Prevé que los consejeros y magistrados federales sean postulados por los tres poderes de gobierno; que los partidos reciban recursos sólo durante las campañas, no para actividades ordinarias; incorporar el voto electrónico en la Constitución, así como disminuir los tiempos en radio y televisión para que sólo sean usados por las agrupaciones políticas, entre otras cuestiones.

DEMOCRACIA CARA Y SIN PARTICIPACIÓN: MORENA

Sandra Alicia Ordoñez Pérez, lideresa de Morena en Hidalgo, sostuvo que el motivo principal del planteamiento es que México tiene una de las democracias "más caras del mundo" y el proyecto implicaría un ahorro de 24 mil millones de pesos en el país.

Según la dirigente, sólo se deben fortalecer los mecanismos jurídicos para evitar el ingreso de recursos ilícitos a las agrupaciones políticas.

"Se tiene que fortalecer la ley, en caso de Morena se comprobó la optimización de gasto, se regresó el 50 por ciento de sus prerrogativas –en 2020–. Quien haga esas malas prácticas ya tenemos fiscalía, autoridades que van a estar vigilando, hay una Unidad de Inteligencia Financiera que todos los días hace su trabajo".

Consideró que la reducción no basta si el gasto no es eficiente. como ocurrió con la revocación de mandato en Hidalgo, donde el INE colocó sólo un tercio de las casillas con el argumento de que le faltaban recursos.

"No existió la difusión adecuada, no hablamos de si fue a favor o contra el presidente, sino de la participación ciudadana, que se debe promover no sólo en temas electorales".

Respaldó la disminución de curules, pues aseguró que actualmente la mayoría de los miembros de la oposición provienen de esta vía. Asimismo, consideró que un ejemplo de las omisiones cometidas por los organismos locales es la falla en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020 –el cual costó 6 millones de pesos y derivó en la destitución de dos consejeros del IEEH–.

CONTRAPESOS DEBEN PREVALECER, PLURIS A DISCUSIÓN: PRD

El diputado federal Héctor Chávez Ruiz, de la bancada del PRD, aseguró que la reforma electoral no se rechazará "por consigna", sino que será discutida si existe disposición de Morena y si la pretensión no es sólo desaparecer los contrapesos para controlar los resultados electorales, sólo porque algunas decisiones no les favorecen.

"La desaparición del INE es algo que no vamos a permitir, transformarlo en una especie de instituto de consultas donde hemos visto que las consultas no funcionan, que hemos visto que más bien son caprichos del presidente de la república, en donde no daremos un paso atrás será en el tema de la defensa de las instituciones".

Añadió que actualmente el financiamiento público para los partidos tiene un origen y destino identificable, pero eliminarlo traería consecuencias más graves.

"Es una locura, eso lo hubiera planteado cuando él (AMLO) era oposición, ahora resulta que no lo ven viable, pues sí porque tienen el gobierno, porque tienen los recursos a su disposición, porque, hay que decirlo, están ocupando los recursos públicos para su movimiento, para poder sacar adelante a sus candidatos, entonces el aparato del Estado, que tanto criticaron, lo ocupan a su favor", externó.

Sin embargo, el perredista se pronunció por analizar la disminución de los legisladores federales y que en las entidades se plantea se realicen por medio de una lista.

"Yo entiendo que hay cosas buenas, rescatables de la reforma, pero que se opacan cuando se pretende tender hacia una dictadura en la que no quieren controles, organismos ni instituciones independientes".

REFORMA DEBE INCLUIR CONSENSO, AUTONOMÍA Y PADRÓN CONFIABLE: INE

En su visita a Hidalgo, el consejero Ciro Murayama Rendón sostuvo que es importante que la reforma electoral se construya con el consenso de todas las fuerzas políticas, como ocurrió con las anteriores, que no se pierda la profesionalización de los funcionarios electorales, un padrón confiable ni la autonomía.

Mencionó que es indispensable contar con un padrón electoral confiable, el cual está a cargo del INE, registra los cambios de domicilios de los ciudadanos y está sujeto al escrutinio de los partidos políticos.

"En la iniciativa ya se le quita la atribución a la autoridad electoral. ¿Quién lo haría?, ¿el gobierno?, ¿con qué mecanismos de supervisión?, ¿ya los partidos no lo harían?, pues eso podría significar un retroceso de dos décadas".

"Parte de nuestro acuerdo es tener una autoridad no alineada con los partidos. Hay la preocupación de si podríamos tener consejeros independientes cuando la única estructura nacional capaz de soportar una campaña electoral son los propios partidos políticos, es decir, hay quien advierte que detrás de los consejeros electos habría partidos que los llevaron a ese punto".

Aseguro que si no existen "focos rojos" en el país es porque el INE cuenta con una estructura conformada por servidores profesionalizados; de lo contrario, habría funcionarios temporales.

"Hoy se instalan casillas llueva, truene o relampaguee, las instalan los mismos vecinos, pero detrás hay una estructura que se empezó a formar en 1990. Todos los vocales están en su puesto porque ganaron concursos públicos y son evaluados cada año. La gente del INE sabe que debe su cargo a su trabajo y desempeño, no a quien ganó una elección, no a los partidos políticos, por eso somos la autoridad electoral que garantiza el respeto al voto y la posibilidad de la alternancia".





Fotografías de archivo





sjl