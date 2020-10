Los 15 misterios que encierra el Panteón Inglés en Real del Monte

PACHUCA.- ¿Qué hace famoso al Panteón Inglés? Ubicado en el Real del Monte, uno de los seis pueblos mágicos en Hidalgo, este lugar santo emerge del misterio y encierra un simbolismo que trasciende todo conocimiento para despertar la curiosidad de propios y ajenos.

Pero, ¿Cómo nace el Panteón Inglés? Todo comienza con una travesía por mar, en 1824, cuando cuatro barcos zarparon de Cornwall, al suroeste de Inglaterra con dirección a México.

Los tripulantes, 15 mineros con el sueño de reactivar las minas de plata en Hidalgo (Pachuca y Real del Monte), abandonas tras la guerra de Independencia.

Fue en 1825, luego de una corta estadía en Veracruz, los minero arribaron a Real del Monte, donde quedan asombrados y maravillados por el parecido con su natal Cornwall.

Con esta sensación de estar en casa, los mineros comienzan a asentarse, traer al resto de los ingleses y eventualmente construir el panteón para dar santa sepultura a sus familiares.

Para finales de 1826 ya eran 3 mil 500 los obreros que habitaban el municipio hidalguense.

1.- El Panteón Inglés fue construido en 1851 en un terreno donado por un inglés que se desempeñaba como funcionario de las compañías mineras en la entidad.

2.- El cementerio se ubica en el cerro del Judío, al que se puede llegar a pie por una calzada que nace en la mina de Dolores, a unas 20 cuadras del centro de Real del Monte.

3.- En la entrada del panteón, se enmarca una reja forjada, con la frase: "Blessed are the dead who die in the lord" (benditos son quienes mueren en el señor), junto con la fecha 1862.

4.- Entre sus tumbas destaca la del famoso payaso Richard Bell, quien arribo al país con el Circo Orrín, e hizo reír entre su audiencia a Porfirio Díaz.

5.- Destaca también la tumba del único soldado inglés que luchó en la Primera Guerra Mundial.

6.- Todas las tumbas están orientadas hacia Inglaterra; excepto, la del payaso Richard Bell, quien pidió en 1875 ser sepultado en dirección contraria, hacia México, país donde se le dio la oportunidad de hacer reír a la gente. Él aseguraba que en su patria (Inglaterra), no había sido reconocido su talento para la comedia.

7.- Versiones indican que en realidad, Richard esta´ enterrado en Nueva York, donde falleció y que en realidad lo que trasladaron a México no fueron sus restos.

8.- En el lugar, se encuentran 775 tumbas de mampostería y mármol, de las cuales, 377 son inglesas y las restantes son de descendientes de ingleses.

9.-Entre las personas sepultadas en este lugar están 3 chinos, 10 alemanes y 1 holandesa.

10.- Si realizas una visita turística, el Panteón Inglés ofrece recorridos temáticos en donde podrás descubrir la historia, mitos y leyendas sobre este lugar.

11.- En algunas de las tumbas se encuentran grabados símbolos masónicos.

12.- El cementerio fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como sitio asociado a Cornwall, Inglaterra.

13.- Se calcula que en Real del Monte hay unos 600 descendientes reconocidos de los mineros cornish.

14.- La reina Isabel II llamo´ al sepulturero del Panteón Inglés para darle una medalla que lo convirtió´ en miembro de la Orden del Imperio Brita´nico. Posterior a su muerte, su hija Mari´a del Carmen se quedó´ como responsable del cementerio.

15. Entre las historias, destaca la hilera de tumbas de niños, que murieron durante la epidemia de cólera; la de una chica de 15 años que sus padres exhumaron para llevarse los restos a Cornwall y descubrieron que la habían enterrado viva; la de la enfermera Nelly, a quien au´n aseguran verla en el hospital curando enfermos, o la del militar que murio´ en Francia en la Primera Guerra Mundial pero, como había nacido en Real del Monte, tuvo el derecho de que sus restos fueran trasladados.

