Locatarios de San Javier acusan comercio informal pese a restricciones

PACHUCA. – La Unión de Empresarios, Vecinos y Comerciantes del Valle de San Javier A.C. (Unevco), acusó que vendedores informales comercializan en vía pública aun cuando se implementaron restricciones en comercios para evitar la propagación de covid-19.

A través de un posicionamiento, los integrantes de la Unevco indicaron que durante este sábado el comercio ambulante que realizó ventas a través de vehículos estacionados sobre el bulevar Valle de San Javier, a pesar de que no cuentan con filtros sanitarios para para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, señalaron.

"No es posible que (...) siendo día sábado a las 12:00 del día haya comercio ambulante sobre el bulevar de San Javier y no haya ninguna autoridad poniendo un freno a estas personas que no cuentan con ningún filtro sanitario para evitar la propagación de este virus, que haya gente sin respetar su sana distancia".

Adicional a la operación sin medidas sanitarias, los integrantes de la Unevco pidieron que las restricciones sobre el cierre de establecimientos se apliquen por igual; es decir, tanto al comercio formal como informal.

Lo anterior, tras argumentar que los comercios establecidos sobre dicha zona cerraron y limitaron la venta de sus productos o solo ofertan para llevar.

(Fotos: Cortesía Unevco)

jgp