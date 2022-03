¿Lo sabías? Maradona dejó a Luis Miguel con deuda en Pachuca

PACHUCA.- Durante un torneo amistoso en 1994, el entonces directivo de los Tuzos Andrés Fassi invitó al jugador de futbol Diego Armando Maradona y su representante a presenciar el espectáculo que Luis Miguel ofreció en Pachuca, pero la dupla dejó endeudado al cantante.

De acuerdo con información de Univisión, los invitados llegaron tarde a la cita y no alcanzaron el lugar en primera fila que les habían prometido; por lo que el astro del balompié no quería quedarse en la cuarta fila, pero su manager Guillermo Coppola lo convenció.

Además, lo invitó a comer y beber, por lo que terminaron pidiendo alrededor de 13 botellas de champagne caro. "Eran botellas de cristal rosado y tenía que pagar Luis Miguel, no íbamos a pagarnos", dijo el representante en una entrevista con el programa "TyC sports".

Continuando el relato, explicó que la cosa no fue como esperaban que fuera, ya que Maradona no era puntual y cuando llegó el espectáculo había comenzado, por lo que la mesa principal ya estaba ocupada y los pusieron en tercer lugar: "¡Era para tirarse de cabeza!".

EL ASTRO INVITÓ BEBIDA A OTRAS MESAS

Pero como no se les había cumplido, Guillermo Coppola grabó que Maradona empezó a decir: "¿Cómo no estamos ahí? ¿Mirá dónde nos puso? ¡Vamos!", a ello, el representante respondió que no pudo ir si llegó tarde. "Entonces, empieza: ¿qué tomamos? Cristal, uno y otro y otro. Éramos cuatro y no podíamos tomar tanto champagne".

Entonces, agregó que la estrella del futbol comenzó a servir en las mesas vecinas mientras Luis Miguel cantaba en el escenario "y Diego parado sirviendo el cristal que le iba a hacer pagar más tarde a Luis Miguel. Ya iban ocho botellas, que deben valer ocho lucas cada una o 10, le digo. 'Sí, sí, la vamos a pagar', me dice".

Diego Armando Maradona y Luis Miguel cuando se conocieron. (Foto: especial)

Cada botella tenía un valor de entre 400 y 500 dólares, por lo que la cuenta osciló entre los 4 mil 800 y 6 mil 500 dólares; al término de la presentación, Coppola y Maradona fueron al camerino del Sol, le dejaron la cuenta, algunos saludos y abandonaron el lugar.

Todo sin si quiera lograr mantener contacto con el artista: "Lo vimos cantando, festejamos y aplaudimos", añadió Coppola en su relato al medio televisivo internacional en una entrevista que ofreció hace unos años.

