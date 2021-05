Lo de 95 pasajes de Tuzobús costará el boleto para el Pachuca vs Cruz Azul

Ya inició la venta de la entrada al Pachuca vs Cruz Azul, duelo de semifinales del Clausura 2021 de la Liga MX (Fotos: especiales )

PACHUCA.- Los Tuzos del Pachuca lograron el pase a las semifinales del torneo Clausura Guardianes 2021 de la Liga MX, tras vencer a las Águilas del América (5-5 global con gol de visitante).

El siguiente rival es Cruz Azul, equipo al que enfrentarán en partido de ida de semifinales este miércoles 19 de mayo, en punto de las 20:30 horas en el estadio Hidalgo.

La pregunta al aire era: sí un boleto para el Pachuca vs América en cuartos de final costó 750 pesos, ¿en cuánto venderían uno para el duelo de semifinales contra La Máquina?

La respuesta, lo equivalente a 95 pasajes en Tuzobús; es decir 850 pesos, cien más que los cuartos de final, por lo que si el Pachuca es finalista, prevén el boleto ascienda a los 900 pesos o incluso los mil pesos.

BOLETOS EN VENTA

Este lunes, mediante sus redes sociales el Club Pachuca anunció la venta de boletos a partir de este momento a través del sitio web Superboletos (aquí), el cual tiene un costo de 850 pesos por persona, válido para la entrada al partido de ida de semifinal contra el Cruz Azul, en el estadio Hidalgo, un clásico hidalguense que sin duda todo aficionado quiere presenciar.

Cabe mencionar que por protocolo sanitario derivado de la pandemia covid-19, el estadio abrirá solo a un 25 por ciento de su capacidad y con el cumplimiento de medidas sanitarias, cubrebocas obligatorio para todos los asistentes, guardar la distancia de un metro y medio entre cada aficionado, prohibida la entrada a menores de 12 años de edad y filtros sanitarios.

LA AFICIÓN RESPONDE AL ELEVADO COSTO

En cuanto el Club Pachuca anunció en sus redes sociales el precio del boleto la afición se hizo escuchar y manifestó su inconformidad por el costo; y dejaron ver qué resulta elevado, tomando en cuenta la economía de la mayoría de los hidalguenses, sobre todo en medio de esta emergencia sanitaria.

Gracias Pachuca por hacer que nos quedemos en casa yo sé que lo haces para que no salgamos en tiempos de pandemia", escribió una usuaria.

"Estamos en pandemia, algunos gastan lo poco que tienen en el estadio como medio de distracción, la economía está de la fregada y ustedes viene poner en $850 el boleto???? Gracias por pensar en la afición. De verdad gracias!", publicó otro.

Total el que no tenga dinero para asistir que lo mire en su casa pero no comenten pendejadas saludos", decía otro más.

"$850 quieren recuperar el año de pandemia que no hubo partidos se pasan".

Van a revivir a calero o qué?"

Los comentarios iban desde los ofensivos, con humor, resignación, coraje y hasta los que intentaron mediar la situación.

En 39 minutos que llevaba la publicación se registraron 138 comentarios, 61 veces compartidas, 486 reacciones, de las cuales 79 fueron de me encanta, 30 de asombro, 249 me gusta y 380 me divierte.

