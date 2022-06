Llama Carolina a simpatizantes de MC y PVEM, e indecisos, a votar por ella

PACHUCA.- Alma Carolina Viggiano Austria, candidata de la alianza Va por Hidalgo, se dirigió a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como a indecisos, a sumarse a su proyecto.

Y es que en su conferencia matutina que implementó desde la semana pasada expresó que de forma coordinada como lo propone se evitará la destrucción que lo que dijo el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) representa.

"Los que quieren un cambio real y están en el color naranja no va suceder ahí, no hay manera de que ganen, no desperdicien sus votos, póngalos en su amiga y a la coalición para que hagamos un frente a Morena que ha sido muy destructivo."

Mientras que a simpatizantes del PVEM les señaló que deben decidir el futuro de las familias hidalguenses y señaló que parecería fácil actuar por enojo, pero acotó que el voto no es por la persona, sino por el presente y futuro de hijos y estado.

Pero fue más allá y asentó que en ella habrá una aliada para trabajar integralmente y proteger el medioambiente en Hidalgo, ya que aseveró que el programa del gobierno de México Sembrando vida solo ha ocasionado deforestación en la Huasteca y Sierra.

COMPARA OTROS GOBIERNOS MORENISTAS ESTATALES

A colación de lo anterior, la abanderada del PRI-PAN-PRD pidió analizar la situación de otras entidades gobernadas por Morena: Colima, Zacatecas, Michoacán, Baja California y Guerrero y dijo que encabezan la lista con mayor violencia.

"Las buenas intenciones no alcanzan para lograr un cambio verdadero", dijo, al pedir a los morenistas insatisfechos por las decisiones internas e intereses ajenos optar mejor por una mujer que comparte sus valores.

EN LA OTOMÍ-TEPEHUA COMPROMETE COLEGIO Y REMOZAR CARRETERA

En otra parte de su intervención por Facebook, comprometió a habitantes de la localidad San Pablo el Grande en la región Otomí-Tepehua a construir un bachillerato; en Santa María Temascalapa a rehabilitar un camino destruido por el huracán Grace.

En ese sentido, refirió que Morena no quiso etiquetar recursos para el remozamiento de esa carretera. Por último, invitó a la población a asistir mañana al cierre de campaña en la plaza de toros Vicente Segura de Pachuca con la amenización de Bronco.





