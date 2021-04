Llama Benjamín Rico a frenar "gobiernos autoritarios"

PACHUCA. - "Esta elección es la única oportunidad que tenemos para frenar los abusos de un partido en el poder, que incumplió y engañó a todos los mexicanos, pues el número de mujeres violentadas va en aumento, no hay medicamentos, la corrupción no se acabó, el precio de la gasolina y la luz no ha bajado, y de acuerdo con la OMS, México falló en su respuesta ante la pandemia", aseguró el candidato a diputado federal por el Distrito VI Pachuca de la coalición Va por México, Benjamín Rico Moreno.

En sus recorridos por los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán, Benjamín Rico consideró que ante la incertidumbre que existe sobre el rumbo de México, la elección del próximo 6 de junio para renovar el Congreso de la Unión representa la única oportunidad para frenar gobiernos autoritarios e improvisados.

Aseguró que la alianza integrada por PAN, PRD y PRI demuestra que sí es posible dejar a un lado las diferencias partidistas, y sumar esfuerzos para enfrentar a un gobierno ocurrente, que solo ha fomentado la división de los mexicanos, "en Hidalgo somos testigos que los diputados federales permitieron el recorte de 2 mil 500 millones de pesos al presupuesto; sólo la diputada panista, Gloria Romero se opuso a este recorte".

Ante esta situación, insistió que Hidalgo no puede ser más el patio trasero de la Ciudad de México ni ciudad de paso, "el gobierno federal tiene que voltear a Hidalgo, y nosotros en el Congreso de la Unión, tenemos que exigir lo que por justicia le corresponde".

Dijo que sus propuestas están enfocadas en recuperar los programas sociales y recursos que han sido recortados y desaparecidos, así como regresar a las colonias y barrios que le han brindado su confianza, pues sólo así podrá mantenerse cercano a las necesidades de la gente.

mai