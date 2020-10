Llama AMLO a participar en unas elecciones "limpias y libres"

PACHUCA.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer la democracia el próximo domingo 18 de octubre, día de elecciones en los estados Hidalgo y Coahuila.

"Son elecciones para presidentes municipales en el caso de Hidalgo y para diputados locales en el caso de Coahuila. Es hacer un llamado a todos los ciudadanos de estos dos estados para que participen en las elecciones y que se haga valer la democracia, que haya elecciones limpias y libres, que los ciudadanos participen y que elijan libremente a sus representantes", señaló durante la conferencia mañanera.

El presidente exhortó a las autoridades municipales, estatales y federales a respetar el derecho de la ciudadanía de elegir a sus representantes y evitar delitos electorales y actos corruptivos.

"Que no haya injerencia, intervencionismo de los gobiernos ni municipales ni estatales ni del Gobierno Federal, que no se compren los votos, que se terminé la práctica y deleznable de entregar despensas y de traficar con la pobreza de la gente para obtener votos", dijo.

Lee también en LSR Hidalgo: Hay preocupación por cierres de campaña multitudinarios: Coparmex









AMLO pidió que se haga valer el voto libre, secreto y que los funcionarios de las mesas actúen con imparcialidad, "que no haya acarreos, que no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, que se erradiquen esas prácticas nefastas".

El gobierno está ahora al servicio del pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/MDI1N6kfiN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 14, 2020









jgp