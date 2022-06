Lizbeth Rodríguez detecta noviazgo pachuqueño tóxico; sexto capitulo de Infieles

PACHUCA.- Ni ocho días pasaron y la conductora de YouTube Lizbeth Rodríguez volvió a emitir un episodio más de su serie "Infieles" que durante abril grabara en Pachuca; esta vez con dos parejas a las que puso en vilo su relación amorosa.

Como es costumbre para el material dedicado a la Bella Airosa, la emisión digital inició con una toma aérea de algún sitio representativo, siendo ahora el turno de una parte del centro histórico de la capital de Hidalgo.

"Qué tal amigos, cómo están, mi nombre es Lizbeth Rodríguez; bienvenidos a un nuevo episodio de ´Infieles´", dijo la también influencer y añadió que seguía disfrutando de Pachuca y con ella de sus infidelidades.

Luego se trasladó a un café de la periferia y comenzó a conversar con Brandon de México y Laura de Colombia, a quienes les preguntó sobre su relación que sostenían y cómo se conocieron; luego, los invitó a participar en su dinámica.

Tal consiste en que los miembros de la relación le dan a la conductora de YouTube sus teléfonos para revisar su contenido, al finalizar les da 500 pesos. El primerio en facilitar su equipo de comunicación fue el hombre.

No obstante, Lizbeth Rodríguez detectó una fotografía de una mujer, pero él refirió que era una conocida de su trabajo y su pareja comenzó a preguntarle; pero, además, dicha persona le enviaba más fotografías, incluso acostada.

La influencer siguió revisando y encontró más imágenes de otras mujeres, a lo que Brandon dijo que eran sus amigas: "No llevo ni un minuto y no he encontrado ni una foto de ella (Laura)", dijo Lizbeth Rodríguez, pero Laura empezó a enojarse.

Ante lo que sucedía, el varón trató de minimizar las imágenes, pero la conductora de Infieles halló más mensajes con otras personas que se referían a él como "bebé" y hasta un viaje, pero siguió tratando de desestimar todo ante su novia.

Tras lo anterior, Lizbeth Rodríguez dijo que era el turno de Laura y le refirió que era la misma dinámica; empezó a revisar el aparato y detectó fotografías de ella en ropa interior y preguntó si se las mandaba a Brandon.

Asimismo, vio la aplicación móvil de citas Tinder y ella aceptó que si bien la descargó no la usó. Pero la influencer encontró un match: emparejamiento, el día que fueron entrevistados para "Infieles".

En un momento dado, Laura se confesó con Brandon y le externó que no era abogada como le dijo, sino que bailarina y por ello en su teléfono tenía conversaciones con sus clientes, aunque le refirió que era porque él no le daba el suficiente dinero y lo cacheteó.

Ante ello, la mujer amenazó a su novio con que si él quería sostener una relación con ella deberá aguantar que sea una bailarina, aunque el equipo de "Infieles" intervino para evitar un conflicto, pero Laura lo condicionó nuevamente él.

cem