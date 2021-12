Lideresa de Morena descarta "traición de Berganza "; respeta decisión, dice

PACHUCA.- Sandra Alicia Ordoñez Pérez, líderesa de Morena Hidalgo, descartó una "traición" y calificó como "asunto personal" la decisión de Francisco Xavier Berganza Escorza de abandonar la diputación local, impugnar el proceso interno de selección de aspirantes a la gubernatura y buscar la postulación por la vía independiente.

Lamentamos profundamente la decisión. Respetamos su punto de vista, pero no lo compartimos. Lo correcto era (mantenerse en) la ruta legislativa porque está por aprobarse la Ley de Ingresos 2022. Vamos a suplir esa representación, en los próximos días vamos a tener una reunión con nuestros legisladores", señaló en conferencia de prensa, acompañada por el secretario general, Sergio García Ramírez.

Ordoñez hizo pública la solicitud de licencia que hizo llegar a la dirigencia a la 1:42 de la madrugada de este lunes, por lo que sostuvo que la decisión fue individual, sin consultarla con el instituto político.



Con ello, Andrés Caballero Zerón, presidente del Consejo Estatal, asumirá la curul y junto con el resto de diputados locales definirán quién será el nuevo coordinador de la bancada morenista y también titular de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo.

La dirigente externó que el partido no se detendrá en el tema ni buscará comunicación con el expanista; además, debido a que Berganza no está afiliado a Morena no es posible iniciar algún procedimiento sancionador en su contra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, si hubiese la intención.

Según la titular del Comité Estatal, el acontecimiento no afecta el proceso interno, ya que este sigue su curso con el ejercicio demoscópico para evaluar a los siete perfiles elegidos por la Comisión Nacional de Elecciones. También descartó que su postulación por la vía independiente ocasione una fuga de votos en el electorado para el proceso de 2022.

En redes, algunos militantes de Morena señalaron a la presidenta estatal y a Caballero de impulsar a Berganza para ser el abanderado a la gubernatura, por encima de los fundadores del instituto.

Sin embargo, Ordoñez dijo desconocer quién invitó a Berganza a sumarse al partido, lo cual ocurrió antes de que ella fuera electa presidenta del partido, en enero, pues incluso el cantante buscó la candidatura a la alcaldía de Pachuca el año pasado.

BERGANZA NADA TIENE QUE VER CON LA 4T: ROMERO

En entrevista virtual con Nuevo Gráfico, el delegado del CEN en Hidalgo, César Cravioto Romero, señaló que el cantante no estuvo en Morena entre 2012 y 2016, pero se le dio la oportunidad de ser diputado plurinominal y si hubiese querido se demostrar que comulgaba con el proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se hubiera quedado a ayudar, pero en la primera oportunidad se fue.

Es una decisión personal, de alguien que en su trayectoria política, pues ha sido eso, la construcción de su propio proyecto. En ese sentido, ha demostrado con esta decisión que trae un proyecto individual, que sólo ve la forma de pensar del propio diputado con licencia, pero nada tiene que ver con el proyecto de transformación del país, colectivo. Él no es la persona con la cual no vamos a competir para el proceso electoral de Hidalgo. Nosotros vamos a luchar contra el PRI para que se acabe el cacicazgo".

sjl