Ley de Cultura enfrenta a Corina Martínez y bancada del PRI

PACHUCA.- Corina Martínez García, diputada local de Morena, acusó a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de paralizar con "parches y remiendos" una reforma para crear una nueva Ley de Cultura en Hidalgo, que presentó desde octubre del 2019.

Lo anterior desatando una confrontación, este jueves durante la sesión del Congreso local, donde la legisladora morenista, señaló que en este tiempo la bancada del PRI ha presentado contrapropuesta con 60 modificaciones, en un principio, y que hasta el momento suman 70 cambios a la actual Ley de Cultura.

La manera coordinada en que la bancada del PRI funciona, como una máquina de generar iniciativas que vayan corrigiendo la plana a tantísimas leyes que ellos mismos crearon y que pronto se dieron cuenta de sus grandes carencias, quedan expuestas sus ganas de remendar lo que coloquialmente se dice ´taparle el ojo al macho´, pero no pretenden eso".

La legisladora afirmó que los diputados del PRI "inventan componendas" con el fin de que las iniciativas se acumulen y el proceso legislativo presente "un cuello de botella" que retrase la aprobación de las nuevas leyes.

Hace falta cambiar de paradigma. Les pido que pongan por delante a la gente y no sigan obedeciendo a un juego político. Insisto, ojalá y me escuchen bien. Necesitamos una nueva Ley de Derechos Culturales no más parches ni remiendos legislativos".

RESPONDE BANCADA TRICOLOR

Tras las aseveraciones, el priista Julio Manuel Valera Piedras advirtió desconocimiento de la legisladora de Morena de los procesos legislativos; además, resaltó que hay una comisión que se encarga de analizar "si sirven o no" las iniciativas.

Lee también en LSR Hidalgo: Exservidores, hijos de políticos o diputados, en suplencias federales

Perdón yo creo que el verdadero problema es la incapacidad para convencer a su bancada (Morena), la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales tiene siete diputados de su partido. ¿Qué han encontraron? ¿Qué dislexia o errores han encontraron que no han podido generar el consenso para que esta ley sea presentada en tribuna?".

Intervención del diputado @jmvalerapiedras en respuesta al posicionamiento de la diputada @corinamorena12: «...el verdadero problema, es la incapacidad para convencer a su bancada». #GLPRI pic.twitter.com/1XTTpB0dnW — Grupo Legislativo PRI Hidalgo (@GLPRI_Hidalgo) April 8, 2021

Por su parte, la coordinadora de la bancada del PRI, María Luisa Pérez Perusquía recordó que son diputados libres y que "nadie nos debe decir qué debemos presentar y que no. Me parece que no se conoce la fase del proceso legislativo. Hay que superar algunas cosas, con respecto lo digo, hay que quitarse las fijaciones en contra del PRI y de las temáticas, pues no les pertenecen a las personas en lo individual", concluyó.

Intervención de la diputada @MLPPerusquia en respuesta al posicionamiento de la diputada @corinamorena12: «...ni usted, ni nadie va a decidir sobre los temas e iniciativas que mi grupo legislativo va a presentar; hay que quitarse las fijaciones en contra del #GLPRI». pic.twitter.com/2rWGoElyrg — Grupo Legislativo PRI Hidalgo (@GLPRI_Hidalgo) April 8, 2021





sjl