¿Legal o ilegal? Esto es lo que debes saber sobre el uso de la cannabis

PACHUCA.- La mariguana, considerada como una sustancia ilegal por décadas, está siendo reevaluada por muchos países bajo una investigación científica de sus sustancias activas, como beneficio a la salud en su uso medicinal.

PROPIEDADES MEDICINALES

La cannabis contiene más de 100 cannabinoides (componentes activos), de los cuales sobresalen dos: el Tetrahidrocannabinol (THC) y el Cannabidiol (CBD). Cada uno de los dos produce un efecto diferente aportando a la sensación generada por la mariguana y a sus aplicaciones terapéuticas.

El cannabidiol, o CBD, es su principal componente. Está presente en la flor resinosa, suponiendo hasta 45 por ciento del extracto de la planta.

Por otro lado, está el componente psicoactivo de cannabis, el THC. Este cannabinoide se vincula con dos receptores del cerebro humano, el CB-1 que influye en el placer, el apetito, la memoria y la concentración, y el CB-2 que se encarga de moderar la sensación de dolor y juega un rol en la homeostasis en ciertas partes del cuerpo como en el riñón y el hígado.

LOS BENEFICIOS

El primer beneficio comprobado que la sustancia brinda al cuerpo es el control del dolor, según se investigó y probó en algunos pacientes con cáncer, esclerosis múltiple y otras lesiones fuertes.

Lo anterior, de acuerdo con un informe publicado en The National Academies of Sciences Engineering and Medicine (Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, que representa uno de los estudios más exhaustivos sobre la cannabis.

Otras investigaciones médicas revisada por NORML.org han demostrado que la planta tiene propiedades anticancerígenas. Además, también tiene efectos antitumorales en varios tipos de cáncer.

Se ha demostrado que el activo THC ayuda a reducir los síntomas del alzheimer; esto porque los cannabinoides tienen propiedades neuroprotectoras y como en esta enfermedad se inflama el sistema inmune, resulta de beneficio.

La cannabis también reduce la inapetencia, las náuseas y los vómitos producidos por la quimioterapia, así como para tratar el dolor y la espasticidad (trastorno muscular que implica un aumento anormal del tono muscular) en personas con VIH/sida.

En algunos países, los médicos recetan mariguana para tratar las afecciones neurológicas y de salud mental como la ansiedad, epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, trastorno de estrés postraumático (PTSD) y el Síndrome de Tourette.

El insomnio y trastornos del sueño crónicos, también se contrarrestan con efectos relajantes de la mariguana.

SITUACIÓN EN MÉXICO

Al contar con un reglamento sobre el uso medicinal de cannabis, México accede a una herramienta jurídica para aprovechar la utilidad y el valor terapéutico de esta planta, afirmó la abogada general de la Secretaría de Salud, Maricela Lecuona González, en conferencia virtual con el tema: "Cannabis: Marco regulatorio actual, uso médico, personal, industrial".

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control sanitario para la Producción, Investigación y uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos fue publicado el 12 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y establece la regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria de materia prima, derivados farmacológicos y medicamentos con fines de producción, investigación, fabricación y usos médicos.

El presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide (AMMCANN), Luis David Suárez Rodríguez, advirtió que debe utilizarse siempre con responsabilidad, principalmente en menores de 21 años de edad, en tratamiento de esquizofrenia, psicosis, trastorno de salud mental no controlada, cardiopatías, embarazo y lactancia.

CANNABIS EN HIDALGO

Tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que declaró inconstitucional la prohibición del uso lúdico, científico y terapéutico del cannabis y el THC en la Ley General de Salud, en la entidad se podrán emitir las autorizaciones necesarias para el consumo y uso de cannabis y el THC.

La Corte anuló la última parte de los artículos 235 y 247, del ordenamiento que obstaculizaban sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar la planta para uso lúdico. No obstante, está vigente la prohibición de la venta.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá ahora establecer los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, en el entendido de que la autorización no podrá incluir en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto de enajenación o distribución, según la sentencia.

LA PROHIBICIÓN

En la declaratoria, la SCJN detalló que en ningún caso podrá consumirse afectando a terceros, por lo que no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren personas que no hubieran brindado su autorización.

Tampoco estará permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas sustancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad que ponga en riesgo o dañe a terceros, de acuerdo con los ministros.

