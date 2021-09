"Le rogué a mi mamá regresar a la escuela": Ariadna, alumna del Cbtis 222

Me acuerdo que hubo un trabajo que yo no quería entregar y luego todos nos fuimos, ya ni me pidieron esa tarea (...) yo pensé que esto no sería muy tardado y pues ya me falta casi un semestre para salir. Estar en mi casa está bien y mi mamá ya se acostumbró, pero yo quiero irme de la ciudad a estudiar una licenciatura de diseño de realidad virtual o programación".