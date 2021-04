Le ganaremos a grupos con "pasado oscuro", afirma Va por Hidalgo

PACHUCA. - En el estadio Hidalgo, la coalición de PRI, Acción Nacional, PRD y Encuentro Social Hidalgo arrancó campañas de diputados locales y federales, en la cual dirigentes señalaron que le ganarán a quienes responden a "grupos con pasado negro".

El dirigente tricolor Julio Manuel Valera Piedras aseveró que la participación de los abanderados de la coalición Va por Hidalgo se realizará de forma "limpia" y tiene el objetivo de evitar que la entidad se parezca a México, hoy gobernado por Morena.

"Estamos seguros de que les vamos a ganar a quienes no saben y no han podido trabajar en favor de Hidalgo. Les ganaremos a aquellos que no tienen puesta la camiseta e Hidalgo, que no saben hacer equipo, sino que solamente se reducen a un grupo de intereses personales ligaos a pasados oscuros y presentes cuestionables".

La lideresa del PESH, Sharon Montiel Sánchez, criticó el desempeño de la LXIV Legislatura local, pues aseguró que los diputados "no trabajan" y un ejemplo esto son las deficiencias en materia electoral.





