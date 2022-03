Le dio el sí; Alfredo Adame confirma noviazgo con pachuqueña Magaly Chávez

PACHUCA.- Deforma oficial, el conductor televisivo Alfredo Adame confirmó su relación amorosa con la joven pachuqueña Magaly Chávez, quien igualmente ha tenido participación en la TV en un reality show en 2017.

Fue justamente ese año cuando el actor en la novela "Bajo un mismo rostro" se divorció de su esposa Mary Paz Banquells y desde entonces ha mantenido contacto con la mujer de 36 años, por lo que se llevan una diferencia de edades de 27 años.

Sin embrago, la participante de "Enamorándonos" ha expresado que no le importa lo que se diga de Adame: "Me gusta su carácter, que no se deje, porque yo también soy así y cualquiera si nos ofenden respondemos", dijo en un evento en CDMX.

Por su parte, el actor defendió a su novia y explicó que no era una "vampiresa" como la pintaron en el programa de TV Azteca; asimismo se refirió a su edad: "Que se busquen una ´sugar mami´ como lo hice yo", dijo con humor.

Añadió que empezaron a salir otra vez y a escondidas, "besitos de novieros y todo el rollo", pero acotó que no ha habido sexo, "no, porque yo soy a la antigüita y ella también", reveló en el evento, donde inauguró una clínica dental.

En un inicio, Alfredo Adame solo había aparecido en una revista con la mujer, pero alegaba que solo salía con ella, pero ahora es una relación completamente abierta y hasta ha compartido imágenes en sus redes.

