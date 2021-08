Laura, el rostro de la penalización del aborto en Hidalgo

Me di cuenta que la demanda de este procedimiento era muy grande. En la preparatoria donde yo estaba muchas chicas tuvieron embarazos no deseados, y la verdad es que era un tema del que se hablaba muy poco, era muy difícil llegar a ello y sólo había clínicas clandestinas, las cuales tenían unos costos muy elevados. Cada vez que alguien me lo pedía les daba el asesoramiento y les proporcionaba el medicamento, que también en ese momento era muy difícil de conseguir”, mencionó la especialista en psicología educativa, en entrevista con LSR Hidalgo.