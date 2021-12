Las 7 actividades que debes hacer antes de acabar el año para iniciar renovado

Que no se te acabe el año, realiza estas actividades (Fotos: Ilustrativas)

PACHUCA.- Comenzó la cuenta regresiva para despedir el 2021 y darle la bienvenida a un año nuevo.

Antes de que cierres este ciclo date la oportunidad de realizar aquellos pendientes, llamadas, mensajes, actividades o simplemente de pasar un rato contigo a solas.

Aprovecha cada día que le resta a este año y toma nota de estas ideas para hacer y recibir con toda la energía renovada al 2022.

1.- Dile adiós a lo que no necesitas

Bien dicen, año nuevo, vida nueva. Inicia este ciclo sin cargas ni preocupaciones y lo ideal para hacerlo es empezar por la casa. Aprovecha para cerrar el año depurando cada espacio.

Revisa tu guardarropa, piensa en aquello que no has usado, en cosas que ya no te gustan o que simplemente han dejado de servirte. Todo lo que esté en buen estado dónalo.

Verás que estás simples acciones te harán sentir como nuevo, porque depurar puede significar desde organizar tu clóset hasta limpiar tu mente.

2.- Un tiempo a solas

No necesariamente la soledad es sinónimo de tristeza. Incluso en ocasiones es necesaria para conocerte, amarte, explorarte y tener bien claro qué quieres, qué necesitas y qué hacer.

Utiliza uno de estos últimos días del 2021 para para pasar un tiempo a solas contigo atender tus emociones y sentimientos.

3.- Ver un atardecer o un amanecer

Es probable que te haya pasado el año sin haber apreciado un atardecer o un amanecer espectacular. Levántate temprano o está atento a la hora en la que se oculta el sol.

Puedes hacer con compañía de familia, amigos, solo, una buena copa de vino (o jugo si es para el desayuno) y contemplar la belleza de los colores, las luces y sombras.

4.- Agradece cada momento, cada persona

Envía un mensaje o haz esa llamada a alguien especial o simplemente a tus familiares y amigos para agradecerles por estar ahí en cada momento.

Será doblemente gratificante para ti realizar esta acción y lo mejor es que no tienes que gastar millones para hacerlo.

5. Comer algo delicioso

No puedes dejar de pasar más tiempo. Date ese gusto culposo como le llaman, rompe la dieta y prepara o compra aquel postre, alimento o bebida que tanto te gusta.

Tú decides si te provoca consentirte o quieres compartir con algunos amigos y familiares.

6.- Cambia tu look

Sin pensarlo, ¡atrévete! Que el cabello crece. Ve al salón de belleza y alócate un poco, hazte un buen corte, cambia de color, ponte algunos reflejos.

Dale la bienvenida a este año nuevo con una cara que te haga sentir bien desde el comienzo.

7.- Contacta con la naturaleza

En Hidalgo hay gran diversidad de paisajes naturales maravillosos. Visita un Pueblo Mágico, conoce su historia, su gastronomía, tradición, cultura o escápate al bosque, haz senderismo, kayak, ruta en cuatrimotos, camping u otros.

Entre los lugares están Huasca, Omitlán, Real del Monte, Zempoala, Cedral, Huichapan, Metztitlán, la lista es larga elige el lugar que más te resulte atractivo y se ajuste a tus gustos.

(Fotos: Ilustrativa web)





jgp