Lanza convocatoria para renovar presidencia del IEEH

PACHUCA.- El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la convocatoria 2022 para renovar consejerías de los Organismo Públicos Electorales (Oples) en Hidalgo y 14 entidades federativas más.

La consejera Dania Ravel Cuevas explicó que independientemente del proceso de remoción –con el que se destituyó el 31 de enero a la presidenta en Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez– esta concluía su encargo en 2022, por lo que se emiten las bases respectivas.

Asimismo, el INE elegirá a las presidencias de Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Querétaro y Tabasco, donde se declaró desierto el proceso de selección el año pasado.

Otras nueve concluyen su encargo este año: Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

Por otra parte, el órgano autónomo seleccionará a funcionarios para tres consejerías vacantes en Chiapas y una en Veracruz. Aún no se sustituirá la consejería de Hidalgo –dejada por Francisco Martínez Ballesteros, también removido–, porque la resolución todavía no ha quedado firme, es decir no ha concluido el proceso de impugnación.

Los aspirantes tienen hasta el 25 de febrero para el registro en línea y presentar su documentación, que será verificada.

Las siguientes etapas del proceso de selección incluyen un ensayo, examen de conocimientos y una entrevista. Por primera vez se utilizará un examen en sistema braille.

jgp